Gruppo Hera ottiene finanziamento di 460 mln dalla BEI per la transizione green

Il Gruppo Hera, una delle principali multiutility italiane, ha ottenuto un finanziamento di 460 milioni di euro dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per sostenere la sua transizione verso una gestione più sostenibile e la lotta contro il cambiamento climatico. Il prestito coprirà oltre 60 progetti del Gruppo Hera, che si concentreranno sull’incremento della produzione di energia rinnovabile, l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e il miglioramento del servizio idrico. Questi interventi, che sono in linea con gli obiettivi dell’Agenda Globale dell’ONU al 2030 e la Tassonomia europea, favoriranno una transizione green nelle comunità servite dal Gruppo Hera. Circa il 40% degli investimenti sarà destinato alle aree dell’Emilia-Romagna colpite da alluvioni recenti, migliorando la resilienza del servizio idrico contro futuri eventi meteorologici estremi. Il finanziamento della BEI rappresenta un importante passo verso una maggiore sostenibilità nel settore delle utility e contribuisce agli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio dell’Unione Europea.

“Questa operazione rappresenta un esempio tangibile dell’impegno della BEI per promuovere sostenibilità, efficientamento e resilienza delle infrastrutture idriche, energetiche e di gestione dei rifiuti in Italia e in Europa,” ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI. “Inoltre, il finanziamento della BEI contribuirà a sostenere gli sforzi del Gruppo Hera volti a rafforzare i servizi nelle aree dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione al fine di migliorare la prevenzione e resilienza del servizio idrico contro future catastrofi naturali.” “Anche questo finanziamento della BEI, partner storico e consolidato del Gruppo Hera, rappresenta una spinta propulsiva al nostro piano di investimenti e riconferma l’impegno della multiutility per lo sviluppo sostenibile dei territori serviti, con particolare riferimento agli obiettivi di decarbonizzazione, economia circolare, innovazione e resilienza, in coerenza con il nostro purpose aziendale” – ha aggiunto Orazio Iacono, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo Hera. “È un importante tassello della strategia finanziaria aziendale che, oltre ad ampliare ulteriormente i prodotti e strumenti innovativi adottati dal Gruppo, contribuisce a sostenere il programma di sviluppo per il periodo 2022-2026, confermando la nostra solidità patrimoniale e flessibilità finanziaria”