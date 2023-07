Poste Italiane emette una serie di francobolli dedicati all’Italia del Mare

Poste Italiane (nella foto, l’a. d. Matteo Del Fante) comunica che vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy cinque francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio Naturale e Paesaggistico”, dedicati all’Italia del Mare – Serie turistica: Le Repubbliche Marinare, Monfalcone, Mazara del Vallo, Sabaudia, La tecnologia marina – wave energy ed eolico offshore, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo. Tiratura: duecentocinquantamiladodici esemplari per ciascun francobollo. Fogli da ventotto esemplari. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetti a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Le vignette accomunate dalla medesima impostazione grafica che contraddistingue la serie turistica, raffigurano rsipettivamente: Le Repubbliche marinare: gli stemmi di Venezia, Genova, Amalfi e Pisa, tradizionalmente le quattro Repubbliche Marinare più rappresentative che conobbero grande spendore tra l’XI e il XIV secolo. Monfalcone: una veduta dal mare della Rocca di Monfalcone, con in primo piano una serie di vele stilizzate, opera di Giorgio Della Libera. Mazara del Vallo: il “Monumento al pescatore”, imponenete scultura in ferro sul lungomare di Mazara del Vallo, realizzata da Pippo e Davide Contarino, con la Chiesa di San Vito a mare sullo sfondo. Sabaudia: un panorama dall’alto del lago di Sabaudia. La tecnologia marina: un sistema in grado di convertire in moto ondoso in energia elettrica, impianto pilota operativo dal 2019 fino al 2022 nel mare Adriatico al largo di Ravenna. Completano i francobolli le legende “VENEZIA”, “GENOVA”, “AMALFI”, “PISA”, “LE REPUBBLICHE MARINARE”, “MONFALCONE”, “MAZARA DEL VALLO”, “SABAUDIA”, “LA TECNOLOGIA MARINA WAVE ENERGY”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Roma. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione sono state realizzate cinque cartelle filateliche, una per ogni francobollo in formato A4 a tre ante, contenenti una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€ ciascuna.