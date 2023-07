Somec acquisisce Fabbrica Works per rafforzare la sua posizione nel settore delle opere complesse

Somec S.p.A. (SOM), azienda specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano nel settore civile e navale, ha annunciato di aver firmato un accordo preliminare per la riorganizzazione di Fabbrica Works S.r.l. (“Fabbrica Works”), una società controllata indirettamente tramite la filiale americana Fabbrica LLC (“Fabbrica”).

L’accordo prevede che Fabbrica Works acquisisca gli asset attualmente in uso, in particolare l’area produttiva di San Biagio di Callalta (Treviso), che si estende su 12.000 metri quadrati, di cui più della metà è coperta, e impiega 32 dipendenti altamente specializzati nella progettazione e produzione di semilavorati per facciate vetrate e curtain walls.

Inoltre, il Gruppo Somec aumenterà la sua quota di controllo in Fabbrica Works dal 70% all’86%. L’operazione comporterà l’acquisto del complesso aziendale da parte di Fabbrica Works, attualmente in uso grazie a un contratto d’affitto d’azienda stipulato con una società riconducibile a Gian Franco De Vidi, socio di minoranza e amministratore delegato di Fabbrica Works. Inoltre, Fabbrica Works subentrerà nel contratto di leasing in essere relativo al sito produttivo e direzionale di San Biagio di Callalta. Somec acquisirà anche una quota del 16% di Fabbrica Works attualmente detenuta da Gian Franco De Vidi.

L’operazione comporterà un impegno finanziario di 1 milione di euro, oltre all’assunzione del debito residuo del contratto di leasing, pari a circa 2 milioni di euro. Il closing dell’operazione è previsto nel secondo semestre 2023, soggetto al soddisfacimento delle condizioni contrattuali. Oscar Marchetto, nella foto, Presidente di Somec, ha commentato: “Le prestigiose commesse raccolte nelle scorse settimane da Fabbrica a New York e da Bluesteel a Londra testimoniano le rosee prospettive di Somec nel business legato alle facciate di edifici civili. La crescita richiede tuttavia un costante monitoraggio dell’adeguatezza della nostra capacità produttiva, chiamata a reggerne il passo sia in termini di progettazione sia di produzione. L’operazione su Fabbrica Works va proprio nella direzione di dotare il Gruppo di flessibilità e autonomia nella gestione delle risorse, a supporto dei sempre più numerosi e prestigiosi progetti civili sui quali saremo impegnati negli Stati Uniti e in Europa”