Nasce xAI, la nuova impresa di Elon Musk dedicata all’intelligenza artificiale

Elon Musk colpisce ancora. L’iconico CEO di Tesla e SpaceX e proprietario di Twitter, ha annunciato il lancio di una nuova società di intelligenza artificiale chiamata xAI. L’obiettivo principale di xAI è approfondire la comprensione dell’intelligenza artificiale e dei suoi impatti. La società sarà guidata da Musk e avrà un team di esperti provenienti da diverse aziende del settore. Musk ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi dell’intelligenza artificiale e ha richiesto una sospensione temporanea degli sviluppi nel campo. In passato, ha criticato l’orientamento politico di alcune società di intelligenza artificiale. Durante un’intervista, ha menzionato i suoi piani per uno strumento chiamato TruthGpt. xAI si focalizzerà sulla matematica dell’apprendimento profondo e cercherà di avanzare nella teoria delle reti neurali. La società ha sede in Nevada ed è indipendente da Twitter e dalle altre società di Musk, ma collaborerà strettamente con queste aziende per perseguire la loro missione. L’annuncio di xAI rappresenta l’effettivo lancio del progetto a lungo atteso di Musk nel campo dell’intelligenza artificiale. Musk ha sempre espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’impatto dell’IA, e con xAI cerca di promuovere un approccio alternativo nell’ambito dell’apprendimento automatico. La chat su Twitter Spaces organizzata da xAI offre ai lettori l’opportunità di incontrare il team e porre domande sulla società e sui suoi obiettivi.