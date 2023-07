Il Prof. Morace Pinelli pronto ad una nuova sfida professionale di rilevanza internazionale

Il prof. Arnaldo Morace Pinelli, nella foto, potrebbe lasciare il suo posto di capo di gabinetto del ministero della salute, per un ruolo di alta responsabilità per un’importante azienda, con rapporti internazionali. L’avvocato, associate della sede romana di Leading Law (che ha temporaneamente sospeso la sua attività, per incompatibilità con il suo ruolo di capo di gabinetto), è un nome eminente nel mondo giuridico. Egli può vantare un curriculum di altissimo livello nel campo dell’accademia e del diritto privato. È un professore ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Roma – “Tor Vergata” e ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera. Attraverso un processo di valutazione rigoroso, ha raggiunto il ruolo di professore associato di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Perugia, per poi essere promosso a professore ordinario presso l’Università di Roma – “Tor Vergata”. Inoltre, è membro di importanti comitati scientifici e ha partecipato a numerose audizioni come esperto nel campo giuridico presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Il professore ha inoltre pubblicato numerosi articoli e monografie di grande rilievo nel campo del diritto civile e della famiglia. Le sue opere spaziano su temi come il diritto delle imprese, il diritto di famiglia, la tutela dei minori e molte altre aree. La sua produzione scientifica evidenzia la sua competenza e dedizione nel promuovere la conoscenza nel campo del diritto. La sua voce autorevole viene spesso consultata nelle trasmissioni dell’illustre Radio Radicale. Vi aggiorneremo sul suo nuovo orizzonte professionale.