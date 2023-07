Destination Italia rafforza la sua presenza nel settore TravelTech acquisendo una quota di maggioranza in Pavoneggi

Destination Italia, la principale azienda italiana nel settore TravelTech, leader nel turismo di lusso esperienziale, ha annunciato un accordo per aumentare la propria partecipazione in Pavoneggi, una società controllata. In qualità di socio di maggioranza, Destination Italia incrementerà la propria quota dal 51,25% al 70% del capitale di Pavoneggi, mentre i soci di minoranza, F.A. Travel e 3 C, deterranno rispettivamente il 20,92% e il 9,08%.

Inoltre, Destination Italia ha sottoscritto un accordo con Pavoneggi per integrare HubCore, una piattaforma tecnologica all-in-one appositamente progettata per il settore turistico, nel Gruppo Destination Italia. Questa integrazione mira a migliorare i sistemi IT per la gestione delle attività incoming del gruppo.

Le motivazioni di queste operazioni includono l’internalizzazione dei margini di profitto, l’aumento del valore dell’equity, il miglioramento della flessibilità operativa e gestionale e l’accelerazione delle strategie IT del gruppo. La strategia del management si concentra sull’ampliamento dello sviluppo di HubCore, sfruttando l’Intelligenza Artificiale per potenziarne le funzionalità nei sistemi di prenotazione e amministrazione B2B e B2C. Ciò include la creazione di un sistema di creazione di itinerari personalizzati che riduca i tempi di lavorazione e migliori la capacità di risposta ai clienti.

HubCore, sviluppato da Pavoneggi nel corso degli ultimi 10 anni, offre funzionalità innovative per il settore, tra cui funzionalità per le agenzie di viaggio online (OTA) che consentono la vendita di vari tipi di prodotti turistici in modalità B2C. In particolare, la piattaforma include un Magazzino Digitale per i servizi turistici esperienziali, semplificando il processo di creazione di pacchetti di viaggio a partire dalla classificazione delle attrazioni fino alla trasformazione in prodotti turistici. Inoltre, la funzionalità Smart Dynamic Packaging consente la produzione dinamica di pacchetti Smart Travel convenienti per un pubblico di clientela che cerca opzioni economicamente vantaggiose.

La piattaforma offre inoltre funzionalità per la gestione alberghiera, inclusi prezzi, sconti, regole e limitazioni, nonché la gestione centralizzata della comunicazione tra il reparto prenotazioni e i clienti. Inoltre, fornisce un software di gestione delle destinazioni per le aziende/organizzazioni di Destination Management (DMC/DMO), che consente l’integrazione senza soluzione di continuità dei contenuti della destinazione con i servizi turistici come hotel, case vacanza, trasferimenti, attività e servizi turistici generici. Dina Ravera, nella foto, Presidente di Destination Italia: “Siamo estremamente soddisfatti degli accordi raggiunti che esprimono il primo passo importante verso la nuova realtà del Gruppo. Lo sviluppo tecnologico di HubCore consentirà un netto miglioramento dei sistemi di gestione di tutte le attività Incoming del Gruppo mentre l’integrazione con le funzionalità di IA rappresenta la nostra volontà di offrire un servizio di qualità non solo sotto il profilo della consulenza turistica sulle bellezze ed opportunità offerte dal nostro Paese ma anche attraverso sistemi tecnologici intelligenti che diano la possibilità ai nostri clienti di acquisire le informazioni necessarie in modo chiaro, semplice, veloce ed efficace”.