Aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà, arriva la carta “Dedicata a te”

Nel corso di una conferenza stampa, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha annunciato l’introduzione della carta “Dedicata a te”, disponibile a partire dal 18 luglio, come parte delle misure di sostegno per le famiglie in difficoltà economica. La carta sarà attivabile entro il 15 settembre e verrà successivamente disattivata per evitare dispersioni di fondi.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella foto, ha spiegato che l’iniziativa è destinata a un milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità. La carta permetterà loro di ricevere circa 400 euro da spendere presso esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità. Inoltre, grazie alle scontistiche ottenute dal governo, la carta avrà un valore aggiunto.

La misura fa parte di un impegno più ampio per garantire il diritto allo studio e migliorare le condizioni di vita delle famiglie. Inoltre, verranno richiesti sforzi alle filiere per ridurre i costi di alcune voci di produzione e rivedere i prezzi di alcuni prodotti che hanno visto un aumento significativo negli ultimi mesi.

La carta “Dedicata a te” è destinata a persone con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) fino a 15mila euro. Sarà distribuita da Poste italiane e offrirà un contributo unico di 382,50 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, come pane e pasta.

I Comuni invieranno comunicazioni ai beneficiari per il ritiro delle carte presso gli uffici postali a partire dal 18 luglio. È importante attivare la carta entro il 15 settembre.