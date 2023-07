Ascovilo valorizza l’enoturismo lombardo

L’enoturismo protagonista dell’estate e dell’autunno dei 13 consorzi che animano Ascovilo, l’Associazione dei consorzi vitivinicoli lombardi. Sono circa 80, infatti, gli eventi organizzati tra luglio e novembre nelle province della Lombardia. Dopo il successo di Vinitaly e delle iniziative sui territori lombardi, l’enoturismo lanciato da Ascovilo sfrutta la bella stagione per godere di ampi spazi all’aperto, lontano dalle città e a stretto contatto con la natura. “Il turismo del vino ha grande potenziale – ha spiegato Giovanna Prandini, nella foto, presidente di Ascovilo – per questo dobbiamo lavorare per arricchire la proposta di accoglienza in cantina con servizi nuovi che rispondano veramente ai desideri e ai bisogni dei nostri visitatori”. La voglia di passeggiare per vigne e cantine cresce sempre di più: “La proposta enoturistica dei nostri consorzi lombardi è ricca e di qualità, dobbiamo promuovere la mobilità degli appassionati nelle diverse province di Lombardia. E’ un’ottima opportunità per tutte le cantine e le aziende dell’agroalimentare lavorare insieme e arricchire l’offerta con originalità creando progetti che hanno una forte relazione con il territorio”.