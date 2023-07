Taranto, sei ristoranti si uniscono a favore dei più bisognosi

Si chiama “Ristoranti Solidali” ed è l’iniziativa presentata a Taranto dalla storica Arciconfraternita del Carmine in occasione della festa della Madonna del 16 luglio. Sono coinvolti sei importanti ristoranti della città i quali, dal 10 luglio al 10 ottobre, forniranno gratuitamente 1.800 pasti, per un totale di 5.400 portate (un primo, un secondo ed un contorno) alla mensa dei poveri del Carmine. “È un gesto di solidarietà molto significativo – dice Antonello Papalia, priore del Carmine -. I sei ristoranti metteranno a disposizione la loro professionalità, la loro bravura, e questo dimostra come una fetta della città di Taranto, al di là delle proprie attività commerciali, ha la capacità di donarsi a chi ha più bisogno”. “Il Comune di Taranto ci sta supportando con la Protezione Civile che si occuperà del trasporto e della consegna alla mensa del Carmine dei pasti preparati dai ristoranti – evidenzia Papalia -. In questa catena di solidarietà entrano anche l’Ordine dei cavalieri del Santo Sepolcro e l’Ordine dei notai che si sono fatti carico delle spese di confezionamento e di packaging delle 5.400 portate”. Per Cosimo Ciraci, assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Taranto, “il Comune ogni sabato pomeriggio, grazie alla disponibilità dei rivenditori, fa già attività di recupero delle derrate alimentari del mercato Fadini che porta alle due mense della Caritas, a vico Seminario e a piazza San Pio X. Sono quantitativi importanti. Evitiamo sprechi. E adesso quest’iniziativa del Carmine arricchisce i contributi di solidarietà. Ma stiamo discutendo di un’iniziativa analoga anche con i supermercati. Ci sarà ovviamente bisogno di altre attrezzature di trasporto e di basi logistiche”, conclude Ciraci