Campagna multitasking del Consorzio Prosecco DOC in Canada

Recentemente, e per la prima volta, il Consorzio Prosecco DOC ha aderito al Mural Festival di Montreal, uno degli eventi più animati e trendy della città, capace di attrarre in soli 10 giorni quasi 460.000 appassionati da tutto il Canada e dagli Stati Uniti. Un festival dedicato alla street art che ha offerto alla versatilità del Prosecco DOC l’originale occasione di connettersi alla creatività di talentuosi artisti canadesi.

Sostenendo il Mural Festival, il Consorzio di tutela del Prosecco DOC ha confermato la sua passione per l’arte, come testimonia il costante impegno a favore della cultura in ogni sua declinazione. In questo caso sotto forma di espressione artistica urbana. Il Prosecco DOC ha aggiunto un tocco di raffinatezza e allegria alla imponente festa di apertura ufficiale, catturando l’attenzione dei 2500 invitati che con entusiasmo hanno colto l’opportunità di scoprire l’autentico gusto delle italianissime bollicine provenienti dal Veneto e dal Friuli-Venezia Giulia.

“Il Montreal Mural Festival è stata un’esperienza molto interessante -commenta Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosecco DOC- Ci ha permesso di entrare in contatto con i più talentuosi giovani artisti di strada canadesi condividendo la loro creatività artistica con la cultura enologica del Prosecco DOC. Il sostegno al mondo dell’arte e della cultura è da sempre un pilastro per il nostro Consorzio e siamo orgogliosi di aver contribuito ad arricchire l’offerta del Festival Mural come attestano le numerose testimonianze di apprezzamento che stiamo registrando”.

Nel corso del Festival, in un’area dedicata, il Prosecco DOC ha avuto modo di interagire con il pubblico regalando agli ospiti presenti l’esperienza di una degustazione guidata da Guénaël Revel, aka M. Bulles (vera celebrity del vino e conduttore di seguitissime trasmissioni radiofoniche). Tali degustazioni sono state, per influencer e media, l’occasione per apprezzare qualità ed eleganza delle varie tipologie di Prosecco DOC. Il tutto nell’atmosfera creativa e stimolante del Mural Festival. Immergendosi poi nello spirito del festival, il Consorzio Prosecco DOC ha commissionato allo street artist Nicolas Gaudu due originalissimi murales.

”Il successo del Prosecco DOC è straordinario!’ – conferma Guénaël Revel – “Si potrebbe pensare a un fenomeno generazionale, perché il suo apprezzamento è cresciuto incredibilmente negli ultimi 20 anni. Ma i fatti confermano che il Prosecco viene consumato da persone di ogni età e ogni cultura. Nessun’altra denominazione nella storia del mondo del vino ha raggiunto un successo così rapido, con tali volumi e in tanti Paesi con enormi diversità culinarie. Il Prosecco DOC a mio avviso è per il 21° secolo quello che lo Champagne è stato per il 20° secolo: un testimone, un attore e un vettore di sviluppi tecnologici, icona di un certo stile e irrinunciabile prodotto per festeggiare”

“Partecipare a iniziative di questo genere -conclude Zanette- rappresenta un’occasione ideale per consolidare il posizionamento del Prosecco DOC nel mercato globale, approcciando un pubblico sempre più diversificato. I dati parlano da soli: il Festival Mural ha incassato oltre 150 milioni di impressions sui canali digitali e oltre 450.000 partecipanti diretti. Una vetrina eccezionale per la nostra Denominazione in un Paese che rientra tra i dieci mercati top consumer di Prosecco DOC”.

In alcune aree del Canada l’incremento delle vendite continua a registrare una crescita a doppia cifra. In Québec, ad esempio, l’apprezzamento per il Prosecco DOC è ai massimi storici. Lo scorso anno le vendite sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente.