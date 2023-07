Epassi acquisisce il 100% di Eudaimon per entrare nel mercato italiano del welfare aziendale

150 milioni di euro di transato, 600mila utenti, 750 clienti e 50 dipendenti: questi sono alcuni dei numeri più rappresentativi di Eudaimon, organizzazione leader nel settore del welfare aziendale, che guarda al futuro e punta a divenire protagonista in Europa nell’evoluzione del welfare e dei benefit attraverso la tecnologia. Come? Attraverso un’operazione strategica effettuata in partnership con il gruppo finlandese Epassi che ha acquisito nei giorni scorsi il 100% della company nata a Vercelli con lo scopo di entrare ufficialmente nel mercato italiano. “Quest’operazione rappresenta un fondamentale step evolutivo per Eudaimon, che diventa il centro di competenza e sviluppo del gruppo per il welfare aziendale; è un’eccezionale opportunità per continuare il nostro percorso di crescita, in Italia e non solo, con il fine ultimo di mettere a disposizione dei nostri clienti soluzioni e servizi sempre in grado di rispondere in modo innovativo ed efficace ai diversi bisogni dei propri dipendenti – afferma Alberto Perfumo, founder e AD di Eudaimon – Combinando la nostra esperienza e le nostre competenze sul welfare sociale e il benessere delle persone con la leadership tecnologica e l’esperienza sui benefit di Epassi saremo in grado di offrire soluzioni complete alle imprese e alle loro persone e di essere leader nel welfare aziendale in Europa. Inoltre, abbiamo fin da subito trovato nei nostri interlocutori un elemento per me fondamentale e decisivo, ovvero una piena sintonia di valori e di modo di fare business: sono quelli che hanno guidato Eudaimon negli oltre 20 anni dalla fondazione e che sono sicuro ci guideranno nei prossimi 20.” In merito al Gruppo Epassi, risulta importante segnalare che si tratta di una realtà finlandese e svedese in forte crescita con strutture in UK, Irlanda e Polonia. Vanta 13 milioni di utenti, gestisce oltre 570 milioni di employee benefits ed è stata inserita dal Financial Times fra le 1000 fastest growing company in Europa, per la seconda volta di fila negli ultimi due anni e la terza negli ultimi cinque. “Siamo felici di accogliere Eudaimon e la sua squadra all’interno della famiglia Epassi – afferma Pekka Rantala, CEO del Gruppo Epassi – La nostra ambizione e la nostra mission sono quelle di diventare leader mondiali nei sistemi di pagamento e di erogazione dei servizi ai dipendenti e, in questo senso, il mercato del welfare in Italia è uno dei più importanti in Europa. Per centrare i nostri obiettivi investiamo molto e lo facciamo soprattutto in tecnologia perché abbiamo la certezza che dalla digitalizzazione dei contenuti e dei servizi passi il futuro dei benefit e del welfare. Crediamo che Eudaimon sia il partner ideale per vincere la sfida italiana e per continuare il nostro percorso di crescita e di espansione: l’abbiamo scelta perché possiede un bagaglio di competenze e conoscenze uniche nel panorama europeo e contiamo di poter sviluppare assieme i contenuti per un’offerta sempre più ricca, innovativa e vincente”. Gli azionisti di Eudaimon sono stati assistiti da Clearwater International (M&A Advisor), con un team composto da Marco Morfino, Stefano Goldberg e Chiara Rasenti, e da ADVANT NCTM (Legal Advisor), con un team composto da Simone De Carli e Chiara Venditti.