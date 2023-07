BARNES International e Compass, Un’opportunità globale nel luxury real estate

BARNES International, rinomata rete immobiliare specializzata nel luxury real estate e nella mediazione di servizi di lusso, ha recentemente annunciato un entusiasmante programma di referral internazionale in collaborazione con Compass, la rinomata Luxury Division che detiene la posizione di broker numero uno negli Stati Uniti. Questa partnership strategica permette agli agenti Compass di accedere a una vasta rete di oltre 130 uffici sparsi in tutto il mondo, creando così opportunità senza precedenti per mettere in contatto i loro clienti con alcune delle proprietà più esclusive e ricercate nelle più prestigiose destinazioni internazionali.

Attraverso questa alleanza, gli agenti Compass possono soddisfare agevolmente le richieste immobiliari internazionali dei loro clienti di fascia alta e, allo stesso tempo, espandere la loro clientela in modo significativo. L’ampio network di uffici di BARNES International Realty, guidato dal Presidente Thibault de Saint Vincent e consolidato dalla fondatrice Heidi Barnes in oltre 25 anni di esperienza, offre un accesso diretto a destinazioni prestigiose come Parigi, Ginevra, Londra, Dubai e Roma, ma anche a mete di vacanza di lusso come Saint-Tropez, Cannes e St. Barths.

Ciò che rende BARNES un’azienda di successo nel settore del luxury real estate è il suo impegno per l'”Art de Vivre” – un approccio che va oltre la semplice transazione immobiliare. BARNES agisce come ambasciatore di uno stile di vita raffinato, offrendo ai clienti una gamma completa di servizi di lusso che vanno dalla gestione di case vacanza all’interior design, dalla consulenza artistica alla nautica da diporto e persino all’aviazione privata. Questo approccio unico consente ai clienti di vivere un’esperienza immobiliare esclusiva e personalizzata che va oltre le aspettative.

Commentando la partnership, Thibault de Saint Vincent, nella foto, Presidente di BARNES International Realty ha dichiarato: “Così come Compass, BARNES ha costruito il proprio business e la propria reputazione impeccabile sui principi di imprenditorialità, tra cui passione, ottimismo, personalizzazione su misura e flessibilità. Per BARNES, l’acquisto e la vendita di proprietà di lusso e ultra-lusso non sono operazioni puramente commerciali, bensì un’esperienza completa attraverso la quale viene costruito il rapporto di fiducia tra agente e cliente.”