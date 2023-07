Prysmian Group si aggiudica commessa per cavi sottomarini inter-array per il parco eolico offshore Hornsea 3 di Ørsted

Prysmian Group (nella foto, l’a. d. Valerio Battista) si è aggiudicato una nuova commessa assegnata da Ørsted Wind Power A/S per la fornitura di cavi sottomarini inter-array per il parco eolico offshore Hornsea 3, situato a 160 km dalla costa inglese dello Yorkshire. A lavori completati, il parco sarà in grado di fornire elettricità pulita e rinnovabile a oltre 3 milioni di abitazioni. Nell’ambito del contratto, soggetto alla final investment decision da parte di Ørsted per Hornsea 3, Prysmian Group sarà responsabile della progettazione, produzione, fornitura, collegamento e collaudo di un sistema in cavo sottomarino inter-array che collegherà le turbine eoliche e la stazione di conversione offshore. Il progetto comprende circa 280 km di cavi inter-array da 66 kV con isolamento in XLPE, a copertura di circa il 50% del fabbisogno totale del parco eolico. Tutte le anime dei cavi sottomarini saranno prodotte nei centri di eccellenza del Gruppo situati a Montereau e Gron (Francia), mentre armatura e assemblaggio saranno realizzati presso lo stabilimento di Nordenham (Germania). La consegna dei cavi è prevista nel 2026. “Questa commessa riflette la fiducia che Ørsted ripone nelle capacità di Prysmian di soddisfare il crescente bisogno di sistemi in cavo sottomarino a supporto della transizione energetica per reti elettriche più smart e più green”, afferma Juliano De Mello, sales team manager offshore wind di Prysmian Group. “Siamo molto lieti e orgogliosi – prosegue – di essere stati scelti ancora una volta per realizzare un progetto così sfidante e supportare Ørsted nel soddisfare l’ambizione del governo inglese di raggiungere i 50 GW di energia eolica offshore entro il 2030, come stabilito nella British Energy Security Strategy. Grazie alle nostre soluzioni e ai nostri prodotti all’avanguardia e altamente tecnologici garantiremo forniture di energia sicure e affidabili alle comunità locali”. In precedenza, nel 2018, Ørsted aveva assegnato a Prysmian Group una commessa per progettare, produrre, fornire e collaudare un sistema in cavo sottomarino inter–array da 66 kV per il parco eolico offshore Hornsea 2, collegando 110 delle 165 turbine eoliche e la piattaforma della sottostazione offshore. Luke Bridgman, senior project director per Hornsea 3, commenta: “Dopo avere lavorato con successo con Prysmian al progetto Hornsea 2, siamo lieti di collaborare nuovamente all’Hornsea 3. Il progetto rappresenta un altro balzo in avanti in termini di dimensioni e portata per quanto concerne i parchi eolici offshore, e le collaborazioni con produttori di primo piano a livello mondiale come Prysmian sono cruciali ai fini del successo dell’esecuzione di un progetto”.