Ania, Farina: l’Italia ha bisogno di protezione dai rischi climatici

La presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, nella foto, ha lanciato un monito forte: “Il cambiamento climatico non è più semplicemente un rischio, ma una realtà”. Farina ha sottolineato l’importanza di proteggere l’Italia dai rischi climatici e ha assicurato che l’Ania è pronta a sostenere le autorità e il governo in questa sfida.

Durante l’assemblea dell’associazione, Farina ha evidenziato i costi delle catastrofi nel paese, notando che “la quota di danni assicurati in Italia, inclusi i terremoti, rappresenta attualmente solo il 14% del totale, il dato più basso tra i principali paesi europei”. Questo ha portato la presidente a sottolineare la necessità di adottare un sistema pubblico-privato che si basi sulla mutualizzazione dei rischi e sulla prevenzione.

Farina ha riconosciuto che le compagnie di assicurazione hanno dimostrato la loro solidità durante un 2022 particolarmente complesso. Tuttavia, ha evidenziato una riduzione della redditività, soprattutto nei rami danni, a causa dell’aumento delle componenti di costo causato dall’inflazione, nonostante una crescita nella raccolta.

Nel corso dell’assemblea, Farina ha sottolineato che nel 2023 i premi danni non auto sono aumentati dell’11,4% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando una tendenza positiva.

La presidente dell’Ania ha concluso il suo intervento sottolineando il ruolo dell’intelligenza artificiale come motore di sviluppo e rilancio per l’Italia. Ha affermato che il settore assicurativo può diventare un importante punto di riferimento e un volano per il cambiamento, ispirandosi sempre di più ai progetti innovativi basati sull’intelligenza artificiale.

Le dichiarazioni di Farina all’assemblea dell’associazione, tenutasi nella Capitale, hanno evidenziato la necessità di affrontare la sfida del cambiamento climatico e di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi associati, mentre si lavora per garantire la protezione adeguata del paese. Per saperne di più e per maggiori curiosità, vi invitiamo a leggere la relazione della presidente Farina.