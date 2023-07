Sesa acquisisce il 51% di Wise Security per potenziare le competenze di sicurezza informatica

Sesa (SESA – SES.MI) è un’azienda di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese. Con ricavi consolidati di circa 2,9 miliardi di euro e 4.750 dipendenti nell’anno fiscale terminato il 30 aprile 2023, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale e acquisizione tramite la sua controllata Var Group S.p.A. L’accordo prevede l’acquisizione del 51% delle azioni di Wise Security Global SL (Wise Security), rafforzando così le competenze distintive di Sesa nel campo della sicurezza digitale.

Wise Security, con sedi a Barcellona, Bilbao, Madrid, Pamplona e Saragozza in Spagna e 120 dipendenti, è specializzata nella sicurezza informatica, fornendo servizi di sicurezza informatica (risposta agli incidenti e consulenza per la protezione dei dati aziendali tramite un Security Operations Center dedicato) e soluzioni sviluppate internamente come Definitive ID e Digital Evidence basate sulla tecnologia Blockchain. Ha un portafoglio di importanti clienti aziendali e del settore bancario e assicurativo.

Wise Security prevede di generare ricavi di oltre 10 milioni di euro nel 2023, con un margine EBITDA del 20%. La missione dell’azienda è proteggere i sistemi informativi delle imprese dai rischi di perdita dei dati e prevenire i crimini informatici. Inoltre, ha sviluppato soluzioni proprietarie come Definitive ID e Digital Evidence basate sulla tecnologia Blockchain, che sono cruciali per la sicurezza informatica. Questo settore è in forte crescita a causa della sempre maggiore domanda di trasformazione digitale da parte delle aziende clienti.

Grazie a questa operazione, Var Group Digital Security, con un totale di 350 specialisti in consulenza e sicurezza informatica, rafforza ulteriormente le proprie competenze. Si prevede che Var Group Digital Security genererà ricavi annuali di circa 60 milioni di euro nell’esercizio corrente e avrà una forte presenza europea, non solo in Italia, ma anche in Germania grazie all’acquisizione di Cyres Consulting nel dicembre 2022 e in Spagna grazie all’operazione con Wise Security. Vengono ampliate ulteriormente le soluzioni di sicurezza informatica, ottimizzando l’integrazione con le infrastrutture e le applicazioni dei clienti.

L’accordo di partnership è stato concluso secondo i criteri di valutazione adottati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento operativo e a lungo termine dei partner gestionali e dei fondatori di Wise Security: José Luis Yela, Gorka Jimenez, Esther Lekunberri e Domingo Cardona. L’obiettivo condiviso è quello di raggiungere una crescita sostenibile delle competenze e delle specializzazioni a livello internazionale.

“Siamo lieti di accogliere le risorse umane e l’organizzazione di Wise Security Global nel Gruppo Sesa, con l’obiettivo di valorizzarne le competenze ed arricchire ulteriormente la nostra offerta in un’area di sviluppo strategico come quella della sicurezza informatica, con oltre 600 risorse umane specializzate a livello di gruppo sull’intera filiera dell’IT security. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on, supportando l’economia italiana in una fase cruciale di evoluzione digitale, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, nella foto, CEO di Sesa.