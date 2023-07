Prelios SGR sottoscrive contratto di locazione per immobile di via del Tritone a Roma appartenente al Fondo Megas

Prelios SGR, in qualità di gestore del Fondo Megas, FIA italiano immobiliare riservato a investitori professionali, ha sottoscritto un contratto di locazione con il Gruppo IWG – leader mondiale nelle soluzioni di lavoro ibrido e negli spazi di lavoro flessibile – per un asset a uso uffici situato a Roma in via del Tritone, 132.

Lo stabile – di notevole pregio architettonico e risalente ai primi del Novecento – si sviluppa su otto piani fuori terra e due piani interrati per una superficie complessiva di circa seimila metri quadrati.

L’immobile di via del Tritone 132 è situato nel centro storico di Roma, nell’area compresa tra piazza Barberini, piazza di Spagna, piazza Colonna, il colle del Quirinale e la Fontana di Trevi, in una delle zone più rappresentative e attraenti della città.

L’asset sarà riqualificato attraverso un mirato intervento di valorizzazione per ospitare Signature by Regus, brand top di gamma del Gruppo IWG, il più grande gruppo mondiale di spazi di lavoro flessibili, che offre location esclusive ed elevati livelli di servizio per le aziende che necessitano di spazi ufficio in locazioni flessibili sia nei centri città, sia nelle località extraurbane.

Patrick Del Bigio, CEO di Prelios SGR, ha dichiarato: “Questa operazione di letting si configura come una delle principali concluse nel primo semestre 2023 e conferma l’attrattività degli immobili a uso uffici nella Capitale, che vede un take-up relativo ai primi tre mesi dell’anno in notevole crescita, nell’ordine di circa il 70%, rispetto all’anno precedente e sostanzialmente allineato a quello di Milano. Il contratto di locazione stipulato con il Gruppo IWG ribadisce, inoltre, il ruolo di Prelios SGR tra i principali gestori di immobili eccezionalmente evocativi e iconici che, grazie agli investimenti previsti, incrementeranno il valore per i quotisti”.

Per l’operazione Prelios SGR si è avvalsa di Dils che ha svolto il ruolo di advisor nella locazione dell’immobile di via del Tritone, 132 al Gruppo IWG.