Intesa Sanpaolo, Orion prosegue il percorso di sviluppo e investe sul welfare aziendale

Orion Spa, azienda leader a livello internazionale nella produzione di valvole, si conferma una realtà molto legata ai propri collaboratori per i quali ha stipulato una polizza collettiva per il rimborso di spese mediche con Intesa Sanpaolo RBM Salute, Compagnia di assicurazioni della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina).

I vertici dell’azienda hanno deciso di fornire un concreto supporto alle 180 risorse garantendo loro la copertura delle spese sanitarie in caso di gravi patologie. La polizza, in particolare, riconosce all’assicurato un indennizzo predefinito al verificarsi di un evento tra quelli previsti, oltre ad una visita specialistica all’anno presso i centri convenzionati del Network e la possibilità di richiedere un secondo parere medico. Le soluzioni welfare offerte da Intesa Sanpaolo sono in grado di garantire il giusto sostegno, in linea con i valori etici e sociali del fare impresa nel territorio.

“Il Gruppo Orion Spa – spiega Luca Farina CEO del Gruppo – crede, e ha sempre creduto, in una crescita sostenibile basata sul benessere delle persone che operano all’interno della propria organizzazione. I nostri dipendenti sono il nostro asset più importante. Riteniamo che un’integrazione delle coperture assicurative riguardo alla salute dei nostri collaboratori attraverso un indennizzo all’insorgere di gravi patologie e la possibilità di beneficiare di visita specialistica, favorendo la prevenzione, siano la naturale evoluzione del modello di welfare di un’impresa che desidera mettere al centro le proprie persone.”

“Per noi il welfare aziendale ha una funzione di assoluto rilievo nel sistema produttivo perché contribuisce ad accrescere il ruolo sociale delle imprese per favorire il benessere della collettività e lo sviluppo dei territori – spiega Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo.- Siamo lieti di sostenere le imprese come Orion che credono nella crescita attraverso le persone. Nei territori del Nordest, nel 2022, abbiamo coinvolto oltre 10.000 dipendenti con i nostri programmi di welfare aziendale che, grazie alle nuove soluzioni, sono accessibili anche alle piccole e medie imprese.”