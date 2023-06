GPI firma l’accordo di acquisizione del Gruppo Evolucare, leader nel settore del Digital Health

GPI S.p.A. (GPI:IM), società Tech Leader quotata sul mercato EXM (Euronext Milan), leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale rende noto che è stato accettato il put option agreement, secondo la prassi francese, che la stessa Gpi ha presentato per l’acquisizione – che sarà perfezionata tramite la controllata di diritto francese GPI France SASU – del 96,58% circa (l’“Acquisizione”) del capitale sociale del Gruppo francese facente capo a Evolucare Investment SAS (il “Gruppo Evolucare”). Il restante 3,42% circa resta detenuto dagli attuali top manager della società Philippe Blanco (CEO) e Gauthier Frandon (Direttore Commerciale), che continueranno a guidare il Gruppo Evolucare nel proprio percorso di sviluppo, consolidamento e crescita. «Questa operazione ci proietta nel futuro che abbiamo disegnato per Gpi – così Fausto Manzana, nella foto, Amministratore Delegato di Gpi – negli ultimi anni abbiamo lavorato con un obiettivo preciso: creare le condizioni migliori per trasformare Gpi in un’impresa di rilievo a livello internazionale. Ci siamo perciò rinforzati, sia in termini di governance che finanziari, per giungere preparati a questo passo. Conosciamo bene il mercato domestico, che frequentiamo da 35 anni. È un mercato che ci riconosce la leadership, che però sconta lentezze legate alle dinamiche tipiche della pubblica amministrazione italiana. Noi vogliamo continuare a crescere, senza perdere la nostra identità di impresa che guarda alla sostenibilità dei sistemi sanitari attraverso la trasformazione digitale. Intendiamo “esportare” il nostro know how e la nostra visione su mercati europei e vogliamo farlo con un player di rilievo come Evolucare, un Gruppo di successo, strutturato e guidato da un management di alto livello, ben posizionato sul mercato europeo e, in particolare, sul mercato francese del Digital Health». Philippe Blanco, CEO del Gruppo Evolucare: «Condividiamo con il Gruppo GPI una visione del futuro che pone la tecnologia al centro della trasformazione dei nostri sistemi sanitari. Insieme, stiamo diventando uno dei principali attori di questa trasformazione e, unendo i nostri portafogli e le nostre competenze, portiamo un maggiore valore aggiunto ai nostri clienti. La nostra copertura geografica complementare ci permetterà inoltre di aumentare la nostra presenza internazionale congiunta. Questa transazione fa parte del continuo sviluppo del Gruppo Evolucare, che ora è sostenuto da un gruppo industriale con una strategia di crescita commisurata alle sue ambizioni».