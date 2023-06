EssilorLuxottica e Jimmy Choo annunciano un accordo di licenza decennale

EssilorLuxottica e Jimmy Choo annunciano di aver firmato un accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale degli occhiali a marchio Jimmy Choo.

L’accordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, con un’opzione di rinnovo automatico per ulteriori cinque anni. La prima collezione sarà disponibile sul mercato a partire dal primo trimestre 2024.

L’accordo combina il forte senso del glamour e lo spirito giocosamente audace di Jimmy Choo con l’artigianalità, la capacità d’innovazione e le competenze di EssilorLuxottica. Le collezioni saranno sviluppate sotto la guida della direttrice creativa di Jimmy Choo, Sandra Choi.

La partnership porterà Jimmy Choo Eyewear in una nuova era, con la vocazione all’eccellenza da sempre espressione della visione del lusso di Jimmy Choo.

Francesco Milleri, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, ha dichiarato: “Siamo felici di intraprendere questo nuovo percorso insieme a Jimmy Choo, un pioniere nel lusso e nell’arte di vestire le celebrità. Insieme creeremo collezioni innovative che riflettono la visione artistica del brand rafforzandoulteriormente il segmento dell’alto lusso nella categoria eyewear”.

Hannah Colman, CEO di Jimmy Choo, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con EssilorLuxottica per mettere insiemei rispettivi punti di forza nella categoria degli accessori e in quella dell’eyeweare portare alla luce la vera essenza dell’estetica di Jimmy Choo, esprimendo glamour e sicurezza in sé stessi”.