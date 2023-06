Comportamenti compulsivi, cosa c’è dietro? Una nuova scoperta scientifica offre nuove prospettive per comprendere il DOC

Ricercatori dell’Università di Cambridge hanno scoperto che il disturbo ossessivo-compulsivo è associato ai livelli di glutammato (un neurotrasmettitore eccitatorio) e la sua relazione con il GABA (un neurotrasmettitore inibitorio) nell’area motoria supplementare, una regione del cervello legata al movimento. Lo suggerisce un articolo pubblicato questa settimana su Nature Communications.

Inoltre, i partecipanti con disturbo ossessivo-compulsivo hanno mostrato una relazione simile nella corteccia cingolata anteriore. Le scoperte suggeriscono che un potenziale squilibrio della neurotrasmissione eccitatoria e inibitoria potrebbe essere alla base del comportamento compulsivo. Queste scoperte potrebbero aprire la strada a futuri trattamenti per il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC).

I comportamenti compulsivi, come il controllo ossessivo, il lavare e mettere in ordine gli oggetti, sono tipi di comportamento perseverante potenzialmente dannosi.

Come il comportamento compulsivo sia correlato ai livelli di neurotrasmettitori, i messaggeri chimici nel cervello che permettono ai neuroni di comunicare, e ai suoi meccanismi neurali sottostanti, rimane poco chiaro.

Marjan Biria, Trevor Robbins e colleghi Università di Cambridge, nel Regno Unito hanno utilizzato un metodo di scansione cerebrale per misurare i livelli di neurotrasmettitori in due diverse regioni cerebrali: la corteccia cingolata anteriore e l’area motoria supplementare, al fine di indagare la loro associazione con il comportamento compulsivo.

Gli autori hanno confrontato le scansioni cerebrali e le misurazioni psicologiche del comportamento compulsivo in 31 partecipanti con disturbo ossessivo-compulsivo e 30 individui di controllo. Le associazioni comuni trovate in tutti i partecipanti suggeriscono che la compulsività è un fenomeno universale legato alle regioni frontali del cervello.

I risultati potrebbero aprire la strada a nuovi trattamenti neuromodulatori per il disturbo ossessivo-compulsivo che potrebbero riequilibrare i livelli di neurotrasmettitori in questi circuiti cerebrali.