Casta Diva Group sorprende il mercato con eccellenti risultati finanziari

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group, società internazionale nel settore della comunicazione quotata su Euronext Growth Milan, si è riunita per discutere il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. Durante l’assemblea sono stati presentati i dati del bilancio consolidato, evidenziando una crescita significativa dell’azienda.

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati del 210% rispetto al 2021, raggiungendo i 83,6 milioni di euro. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una combinazione di crescita organica, che ha registrato un aumento del 40% rispetto all’anno precedente, e a importanti acquisizioni, inclusa una partecipazione del 90% del capitale sociale di Genius Progetti Srl e del marchio We Are Live.

Il Valore della Produzione è salito a 83,9 milioni di euro, registrando un incremento del 182% rispetto al 2021. Questo risultato supera le previsioni del Piano Industriale 2023-2025 e riflette una performance migliore nella parte finale dell’esercizio. La quota di Valore della Produzione proveniente dall’estero rappresenta solo lo 0,1% del totale.

Il Primo Margine è aumentato del 200%, arrivando a 27,3 milioni di euro, grazie a un aumento del volume di attività nel 2022. L’EBITDA è positivo e ha registrato un notevole incremento, raggiungendo i 6,3 milioni di euro rispetto ai 0,9 milioni del 2021.

L’EBITDA Adjusted, al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti, è salito a 7,0 milioni di euro (8,3% dei Ricavi), rappresentando un aumento rispetto al dato previsto nel Piano 2022. L’EBIT Adjusted è aumentato a 4,6 milioni di euro, superando il Piano e registrando un netto miglioramento rispetto al 2021.

Il Risultato ante imposte è positivo, raggiungendo i 3,4 milioni di euro, con un miglioramento di 3,1 milioni rispetto all’anno precedente. Il Risultato Netto è positivo ed è arrivato a 1,8 milioni di euro, segnando un incremento di 1,4 milioni dopo le imposte rispetto al 2021.

La Posizione Finanziaria Netta è in cassa positiva, pari a 2,8 milioni di euro, in linea con i dati precedenti al 30 giugno 2022 e con le previsioni del Piano. Infine, il Patrimonio Netto ha registrato un aumento del 27,5% rispetto al 2021, raggiungendo gli 8,5 milioni di euro, principalmente grazie al risultato dell’esercizio.

Andrea De Micheli, nella foto, Presidente e AD di Casta Diva Group ha così commentato: “Casta Diva Group ha saputo superare i due anni della pandemia uscendone più forte di prima su tutti i parametri e migliorando anche le ultime previsioni del Piano Industriale pubblicato il 3 aprile 2023. Rispetto al pre-Covid, ossia rispetto all’anno 2019, CDG registra un fatturato più che doppio, un Ebitda di quasi otto volte più cospicuo, e una PFN (cassa) di Euro 2,8 milioni. Tutte le nostre società operative non solo sono andate meglio del 2021 ma hanno addirittura registrato il loro miglior anno di sempre. Con circa 80 clienti attivi, che ci hanno dato fiducia nel 2022, due acquisizioni portate a termine e integrate, una dozzina di altri dossier di possibili M&A in fase di studio e cassa positiva, ci apprestiamo ad affrontare con coraggio e determinazione un futuro di crescita. Pur essendo ancora ampiamente sottovalutati dal mercato, abbiamo tuttavia registrato nel 2022 la 3° miglior performance dell’EGM e la 5° migliore di tutta la Borsa Italiana, mettendo a segno un miglioramento pari al 91% dall’ 1-1-22 al 30-12-22, ossia da Euro 0,36 a Euro 0,69, a fronte di un indice del segmento Growth negativo per il 19,5% ed in un contesto in cui solamente il 23,4% delle società quotate su EMG ha registrato una performance positiva. Grazie a questi risultati soddisfacenti siamo in grado di confermare la distribuzione già annunciata in data 3 aprile 2023 di un dividendo pari a Euro 3 milioni nell’arco del Piano 2023-2025, che inizierà non appena i flussi finanziari positivi prodotti già quest’anno dalle società operative risaliranno verso la capogruppo”.