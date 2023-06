Lottomatica ottiene il massimo rating ESG nel Bilancio di Sostenibilità, una leadership globale nel settore

È stato pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2022 di Lottomatica, il primo Gruppo italiano nel mercato del gioco pubblico e uno dei più importanti in Europa, con 1.600 dipendenti diretti e oltre 16.000 persone che lavorano nell’ambito della sua rete specialistica in franchising. Il Bilancio mette in luce il forte impegno dell’azienda in ambito di Sostenibilità e Responsabilità Sociale e la stretta collaborazione con le Istituzioni e le Autorità regolatorie per garantire un’esperienza di gioco sicura e controllata. Lottomatica contribuisce a supportare attivamente le finanze pubbliche, con oltre 2,2 miliardi di euro di contributo erariale nel 2022, e alla realizzazione di iniziative sociali (i contributi in tal senso sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente). Il valore economico distribuito da Lottomatica ai propri stakeholder – tra cui fornitori, azionisti, dipendenti e comunità – è stato pari a circa 1,2 miliardi di euro. Innovazione, sviluppo digitale e tecnologia sono tre elementi fondamentali per garantire ai clienti di Lottomatica una gamma di prodotti e servizi divertente, sicura, completa e in linea con le linee guida contenute nel Programma di Gioco Responsabile redatto annualmente, che identifica tre aree prioritarie di intervento: la tutela dei minori, la prevenzione del gioco eccessivo e la promozione di un modello di gioco sano, responsabile e consapevole. Tutte le sale gestite da Lottomatica hanno ricevuto specifica formazione sul gioco responsabile tramite corsi realizzati in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, mentre le piattaforme per il gioco online hanno la certificazione internazionale G4 sul gioco responsabile. Alla luce del proprio ruolo strategico, nel 2022 Lottomatica ha deciso di consolidare il proprio impegno sui temi ESG, al fine di migliorare la sostenibilità del business e integrare a fondo le politiche orientate alla sostenibilità nelle sue decisioni aziendali. Il piano di sostenibilità dell’azienda si basa su tre pilastri strategici: Responsabilità , Persone e Comunità e Ambiente, declinati in una serie di iniziative che toccano tutti i settori di operatività del Gruppo. La qualità del piano di sostenibilità aziendale e l’impegno sui temi ESG sono stati valutati dall’agenzia internazionale di rating Morningstar Sustainalytics, che ha assegnato al Gruppo un rischio ESG “trascurabile” (rating 9.9) e l’ha accreditato come “ESG Industry Top Rated company” e come “ESG Regional Top Rated company” per il 2023, includendolo tra le aziende con il miglior rating ESG a livello globale, regionale e di settore. “È con grande orgoglio che presentiamo il nostro Bilancio di Sostenibilità 2022”, ha dichiarato Guglielmo Angelozzi, nella foto, CEO di Lottomatica. “Il nostro impegno principale è quello di garantire un’offerta sempre più sicura e di qualità, proteggendo i consumatori e operando nel rispetto delle persone e della collettività. Il Bilancio pubblicato oggi conferma la nostra volontà di proseguire su un percorso di crescita sempre più sostenibile. Continueremo a investire per rafforzare il nostro impegno, collaborando proattivamente con le Istituzioni per costruire insieme un contesto in cui gli individui possano divertirsi in maniera sicura, legale e responsabile.”