Università italiane in lotta per l’eccellenza: il Politecnico di Milano in testa, la Sapienza delude

Il Politecnico di Milano si conferma al vertice delle università italiane nella prestigiosa classifica QS World University Rankings 2024, conquistando il primo posto assoluto nel nostro paese. L’ateneo milanese balza di ben 16 posizioni rispetto all’edizione precedente, attestandosi al 123º posto a livello mondiale. Questo risultato conferma il suo costante impegno verso l’eccellenza accademica e la qualità della ricerca.

Al secondo posto tra le università italiane si posiziona la Sapienza Università di Roma (nella foto, il rettore Antonella Polimeni), si posiziona al 134º posto globale. Il risultato suscita una certa delusione, in quanto era auspicabile un posizionamento elevato. La Sapienza vuol dire la storia dell’Accademia in Italia e da un nome così importante ci si aspettava decisamente di più.

Al terzo posto tra le università italiane troviamo l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che si colloca al 154º posto mondiale. Questa università storica continua a mantenere un’ottima reputazione accademica, ma deve fare i conti con la forte concorrenza internazionale.

La classifica generale è dominata dai grandi nomi: il Massachusetts Institute of Technology (MIT) si conferma al primo posto mondiale, seguito dall’University of Cambridge e dall’University of Oxford. Le università italiane faticano a scalare le posizioni, ma il Politecnico di Milano riesce a distinguersi come l’istituzione italiana meglio classificata a livello globale.

Tuttavia, è importante notare che i parametri utilizzati per valutare le università nella classifica QS World University Rankings sono stati rivisti quest’anno, il che potrebbe aver influito sui risultati ottenuti dagli atenei italiani.

Nonostante il risultato positivo per il Politecnico di Milano, è importante riconoscere gli sforzi compiuti anche dagli altri atenei italiani presenti nella classifica. L’Università di Padova si colloca al quarto posto in Italia e al 219º posto mondiale, seguita dal Politecnico di Torino al quinto posto. La Federico II di Napoli rappresenta la prima università del sud Italia nella classifica, posizionandosi al settimo posto nazionale.

Pertanto il Politecnico di Milano trionfa come miglior università italiana secondo la classifica QS World University Rankings 2024, mentre la Sapienza Università di Roma delude. L’impegno e la competitività nel panorama accademico internazionale richiederanno ulteriori sforzi da parte delle università italiane per migliorare la loro posizione nella classifica mondiale.