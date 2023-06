Bff punta ad una crescita record: utile netto in aumento del 78% entro il 2026

Il gruppo bancario Bff ha aggiornato la strategia al 2028, che prevede lo sviluppo delle core business, l’investimento nelle infrastrutture operative, l’ottimizzazione della struttura di funding e del capitale. Tra gli obiettivi finanziari Bff mira a raggiungere un coefficiente Costi/Ricavi inferiore al 40%, una forte crescita dell’utile netto rettificato nel range di 255-265 milioni di euro, un utile per azione di 1,37-1,43 euro e dividendi cumulati dal 2023 al 2026 di 720 milioni di euro e un Cet1 ratio del 12% o superiore.

Massimiliano Belingheri, nella foto, Ceo, ha commentato: “Il nostro piano strategico per il 2028 si basa sui nostri punti di forza e su un contesto di mercato attraente per continuare a garantire elevati ritorni ai nostri azionisti, con un utile netto rettificato in crescita di oltre il 78% al 2026 e dividendi previsti pari al 40% della nostra attuale capitalizzazione di mercato. Puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra leadership nelle nicchie di specialty finance in Europa, facendo leva sulla nostra posizione di primo operatore nel factoring ai fornitori della Pubblica Amministrazione e della Sanità e sul nostro ruolo unico di banca di servizi per altre banche e istituzioni finanziarie in Italia. Ci impegniamo a raggiungere questo obiettivo investendo nel nostro business e nelle nostre persone, operando con onestà e trasparenza, mantenendo la leadership nell’innovazione, nel servizio al cliente e nell’execution nei nostri mercati di riferimento, con un basso profilo di rischio e un’elevata efficienza operativa, e allineandoci alle migliori pratiche di corporate governance delle società pubbliche. Siamo un’azienda fortemente sostenibile, con una capacità unica di remunerare i nostri azionisti, le nostre persone, la nostra comunità”.