Relatech si aggiudica un importante contratto con CREDEMTEL per la sicurezza informatica

Relatech S.p.A., nella foto il presidente Pasquale Lambardi, una società specializzata in soluzioni digitali e know-how per la gestione della sicurezza informatica, ha annunciato di aver firmato un accordo strategico con CREDEMTEL S.p.A., una società del Gruppo CREDEM, per fornire servizi di cybersecurity ai propri clienti e al gruppo bancario attraverso il proprio asset chiamato ReSOC.

L’accordo di partnership è il risultato di un processo di selezione avviato da CREDEMTEL due anni fa, al fine di individuare il miglior partner con competenze e expertise avanzate nel campo della sicurezza informatica, che potesse integrarsi con le competenze cyber di CREDEMTEL. Relatech, tramite la sua controllata Mediatech, è stata scelta come il miglior partner digitale con competenze comprovate nel campo della sicurezza, superando numerose altre aziende candidate a livello nazionale.

Relatech, Mediatech e CREDEMTEL collaboreranno per distribuire la soluzione ReSOC, che garantisce la sicurezza dei dati e delle informazioni a 360 gradi. Inoltre, verrà offerto il servizio ReCloud, basato sulla tecnologia cloud, che permette di fornire un servizio modulare, flessibile e scalabile attraverso servizi di infrastruttura come servizio (IaaS) professionali e configurabili secondo le esigenze dei clienti. Relatech gestirà queste infrastrutture tecniche all’avanguardia presso Data Center di alto livello, che garantiscono i più alti standard di qualità e sicurezza.

Le soluzioni ReSOC e ReCloud fanno parte dell’offerta solida e modulare di Relatech. Queste soluzioni si basano sulla piattaforma di digital Cloud RePlatform, che comprende tecnologie, competenze e know-how provenienti dalle società che fanno parte di Relatech e dall’ecosistema di partnership tecnologiche e scientifiche con università e centri di ricerca.

Silvio Cosoleto, COO Relatech, eGiuseppe Dominoni,CEO Mediatech, hanno così dichiarato: “Siamo molto contenti di avviare questo importante accordo di collaborazione con Credemtel, azienda di elevato standing, ed appartenente a CREDEM, uno dei più solidi gruppi bancari italiani. Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti, tra tante realtà nazionali, come il partner digitale di riferimento e soprattutto che Credemtel abbia colto la totale sicurezza e affidabilità dei nostri servizi che sono frutto di un elevato know-how derivante anche dall’ecosistema di ricerca e sviluppo Relatech, così come le competenze verticali nelle tecnologie digitali di frontiera, quali la cybersecurity, un mercato in continua evoluzione e con previsioni di crescita significative nei prossimi anni. Per noi rappresenta un’opportunità molto importante, per rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul mercato del finance in cui Relatech è già attiva da anni e su cui punta molto in termini di opportunità di business. Siamo certi che quella con Credemtel sarà una collaborazione ricca di soddisfazioni da entrambe le parti”.

Giancarlo Caroli, Direttore Generale di Credemtel, dichiara: “Siamo molto soddisfatti di unire le forze e le competenze con il Gruppo Relatech per proteggere le imprese all’interno di percorsi molto accelerati per la trasformazione digitale dove i rischi informatici sono notevolmente influenzati da strumenti di attacco sempre più minacciosi, incisivi ed amplificati anche da eventi geopolitici. Migliorare la resilienza tecnologica, la consapevolezza e la cultura delle persone e degli operatori economici è anche un tema sociale, di sostenibilità economica e di Wellbanking di Gruppo”.