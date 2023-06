UCapital24 firma un accordo per la cessione di Alphiewealth

UCapital24 S.p.A., nella foto l’a. d. Gianmaria Feleppa, una società attiva nel settore finanziario ed economico e quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato la firma di un accordo transattivo. L’accordo prevede la cessione della partecipazione del 100% di UCapital24 in Alphiewealth S.r.l. a Masada Ltd, Masada S.r.l., Roberto Maviglia e altri. In cambio, Masada Ltd ha ceduto le sue azioni di UCapital24 a UCapital Ltd.

Nell’ambito di questa transazione, UCapital24 ha venduto la sua intera partecipazione in Alphiewealth S.r.l. a un prezzo simbolico, previo consenso di Masada Ltd. A sua volta, Masada Ltd ha ceduto a UCapital Ltd la piena e esclusiva titolarità di un determinato numero di azioni di UCapital24, pagando un importo totale di 170.000,00 euro, di cui 156.000,00 euro a Masada Ltd e 14.000,00 euro a Roberto Maviglia.

Con la firma dell’accordo, le parti hanno riconosciuto la reciproca convenienza a risolvere in via transattiva tutte le controversie sorte in relazione all’operazione di acquisizione inversa relativa ad Alphiewealth S.r.l., nonché a prevenire futuri contrasti. Inoltre, il gruppo UCapital ha ottenuto un vantaggio nella riacquisizione delle azioni e ha ceduto una partecipazione in una società non più strategica, che aveva anche un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, senza che gli asset immateriali di questa società interagissero con la piattaforma di consulenza finanziaria e servizi di informazione finanziaria “SelfieWealth”, sviluppata internamente dalla Società.

Si precisa, inoltre, che a seguito del trasferimento delle azioni ordinarie di UCapital24 dai precedenti soci di Swisstech Consulting S.r.l. a UCapital Ltd, quest’ultima deterrà oltre il 73% dei diritti di voto complessivi.