Ecosuntek conferisce a MIT SIM S.p.A. l’incarico di Euronext Growth Advisor e di Specialist

Ecosuntek S.p.A., azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.., ai sensi degli artt. 17 e 35 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, comunica: – l’interruzione consensuale dell’incarico di Euronext Growth Advisor (già Nomad) con EnVent Capital Markets Ltd, che rimarrà in carica fino al 30 giugno 2023 incluso, ed il conferimento del nuovo incarico di Euronext Growth Advisor alla società MIT SIM S.p.A. che subentrerà a partire dal 1 luglio 2023 incluso. Si precisa che MIT SIM S.p.A. ha rilasciato a Borsa Italiana le dichiarazioni ai sensi della Scheda 2, Sezione C del Regolamento Euronext Growth Advisors; – l’interruzione consensuale dell’incarico di Specialist con Banca Finnat Euramerica S.p.A., che rimarrà in carica fino al 30 giugno 2023 incluso, ed il conferimento del nuovo incarico di Specialist alla società MIT SIM S.p.A. che subentrerà a partire dal 1 luglio 2023 incluso. L’Emittente ringrazia EnVent Capital Markets Ltd per il supporto prestato, con efficacia e professionalità, in fase di IPO e negli anni successivi e ringrazia Banca Finnat Euramerica S.p.A. per la proficua collaborazione e alla elevata professionalità dimostrata negli ultimi otto anni durante i quali la Banca ha svolto attività di Operatore Specialista sul titolo.