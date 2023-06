CY4Gate S.p.A. entra nel mercato azionario di Euronext Milan: cybersecurity al centro dell’attenzione

CY4Gate S.p.A., nella foto l’a. d. Emanuele Galtieri, un’azienda specializzata nel settore della cybersecurity, ha annunciato che le sue azioni ordinarie sono state ammesse alla quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Contestualmente, le azioni ordinarie della Società sono state revocate dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

La Società ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, e la data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita da Borsa Italiana successivamente, una volta ottenuto il nulla osta da parte di Consob per la pubblicazione del Prospetto Informativo. Inoltre, Borsa Italiana attribuirà alle azioni della Società la qualifica di STAR, previa verifica dei requisiti di capitalizzazione e diffusione stabiliti dalle normative.

CY4Gate ha aderito al regime di opt-out previsto dal Regolamento Emittenti, consentendo alla Società di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti in determinate operazioni significative, come fusioni, scissioni, aumenti di capitale con conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

Con questa quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, CY4Gate mira a consolidare la sua posizione nel settore della cybersecurity e ad attrarre investimenti per lo sviluppo delle proprie tecnologie proprietarie.