TIM, il cda esamina le offerte ricevute per Netco

Il Consiglio di Amministrazione di TIM (nella foto, l’a. d. Pietro Labriola) si è riunito oggi, sotto la presidenza di Salvatore Rossi, per esaminare, nell’ambito del processo competitivo relativo a Netco, le due offerte non vincolanti presentate, rispettivamente, dal consorzio formato da CdP Equity S.p.A. e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, che agisce per conto di un gruppo di fondi di investimenti gestiti o assistiti dal gruppo Macquarie, e da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR”). Come comunicato lo scorso 9 giugno, il Consiglio di Amministrazione di TIM completerà l’esame delle offerte nella riunione programmata giovedì prossimo (22 giugno), pertanto allo stato attuale nessuna decisione è stata assunta.