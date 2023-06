Sesa, 50 anni di crescita continua nel settore dell’innovazione tecnologica

Sesa, leader nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici per il settore business, ha riportato ricavi consolidati di circa 2.9 miliardi di euro nell’esercizio chiuso il 30 aprile 2023, registrando una crescita del 21.3% rispetto all’anno precedente. Nel cinquantesimo anno dalla sua fondazione, il Gruppo Sesa ha mantenuto una costante crescita con un aumento annuo medio dei ricavi e dell’occupazione superiore al 10% nel periodo 2011-2023. Questo risultato è stato possibile grazie all’aggregazione di nuove società e all’assunzione di risorse umane con competenze digitali, contribuendo così all’innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale dei distretti produttivi italiani ed europei.

Il Gruppo conta attualmente circa 4.750 dipendenti, con una crescita del 14% rispetto all’anno precedente, e la maggior parte di essi è impiegata a tempo indeterminato. Il Gruppo ha raddoppiato il suo capitale umano in soli tre esercizi, grazie sia all’acquisizione di società con competenze tecniche verticali che all’assunzione interna di nuove risorse, inclusi programmi di formazione nel campo dei trend digitali.

Sesa, che celebra il suo 50º anniversario, ha una storia di crescita costante guidata dalla visione d’impresa dei suoi fondatori. La strategia di sviluppo sostenibile del Gruppo si basa sulla generazione e condivisione del valore con tutti gli stakeholder, con una particolare attenzione alle persone, agli ecosistemi e alle comunità.

Inoltre, Sesa ha annunciato il suo nuovo piano di welfare per il periodo 2023-2024, che mira a migliorare il benessere, la salute e la qualità della vita lavorativa dei dipendenti del Gruppo. Il piano comprende iniziative volte a sostenere la diversità, la genitorialità, il benessere, la formazione e la sostenibilità ambientale. Attraverso la piattaforma digitale dedicata ai servizi di welfare, i dipendenti potranno usufruire di diverse agevolazioni e iniziative supportate dalla Fondazione Sesa, un’organizzazione no-profit che gestisce anche l’asilo aziendale nel polo tecnologico di Empoli.

“Nel cinquantesimo anno dalla nostra fondazione ed a seguito dell’annuncio del nostro nuovo piano di welfare, desideriamo ringraziare tutte le persone del Gruppo Sesa che hanno contribuito e continuano a contribuire con impegno e forte coinvolgimento alla nostra straordinaria crescita, ispirati da una comune visione d’impresa basata sullo sviluppo sostenibile e di lungo termine. L’attenzione verso le persone, l’ambiente e le comunità in cui operiamo costituiscono gli elementi centrali della nostra storia e del nostro sviluppo futuro; continueremo ad operare con l’obiettivo di rendere sempre di più il Gruppo Sesa il luogo ideale dove lavorare oltre che il partner di riferimento per la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni”, hanno commentato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa, Piero Pelagotti cofondatore di Sesa e Giovanni Moriani Vice Presidente Esecutivo e co-fondatore di Sesa.

“In uno scenario in cui trasformazione digitale ed evoluzione verso la sostenibilità costituiscono driver sempre più importanti per le imprese, proseguiamo il nostro straordinario percorso di crescita di ricavi e risorse, grazie ai nostri continui investimenti in competenze ed innovazione tecnologia, sostenuti da una forte cultura d’impresa orientata allo sviluppo sostenibile. Il nuovo piano di welfare, ancora più ampio ed ulteriormente arricchito rispetto all’anno precedente, riflette la nostra grande attenzione alle persone, straordinario punto di forza del Gruppo con circa 4.750 risorse umane al 30 aprile 2023 di cui oltre 1.100 under-30. Proseguiremo la gestione con l’obiettivo di generazione di valore a lungo termine, a beneficio di tutti gli Stakeholder” ha dichiarato Alessandro Fabbroni, nella foto, CEO di Sesa.