Promotica scelta da Coop Alleanza 3.0 per la nuova campagna loyalty

Promotica S.p.A. – agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan – comunica di essere stata scelta da Coop Alleanza 3.0 per l’ideazione e la gestione della campagna denominata “Qui da Noi”, una short collection che terminerà il 6 agosto 2023.

Oggetto della collezione sono le porcellane Egan, brand italiano che interpreta con gusto contemporaneo il colore, il disegno e gli accessori domestici. La collezione è ispirata ai paesi e ai borghi italiani, ai loro vicoli e ai loro abitanti. Tra gli oggetti della collezione ci sono i prodotti in porcellana New Bone China con decorazioni applicate a mano: bicchierino da caffè, bowl, barattolo piccolo e barattolo medio, mug e zuccheriera.

Alla campagna aderiscono tutti i negozi Coop Alleanza 3.0 ad esclusione dei punti vendita ad insegna Affiliato Coop Alleanza 3.0 e Master Coop Alleanza 3.0 ed è aperta a tutti i clienti. Per i soci è prevista la possibilità di convertire 5 punti della raccolta Coop 2023 in 1 bollino.

Diego Toscani, nella foto, Amministratore Delegato di Promotica, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere nuovamente partner di Coop, con cui abbiamo un eccellente rapporto che dura da diverso tempo. Il rinnovo della fiducia nei nostri confronti gratifica chi ogni giorno lavora per trovare soluzioni su misura per le esigenze del cliente e dei consumatori scegliendo prodotti di alta qualità come le ceramiche Egan”.