Somec, commessa da 23 mln di dollari a New York

Somec S.p.A., specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, comunica che la propria controllata statunitense Fabbrica LLC si è aggiudicata una nuova commessa relativa ad un edificio di 34 piani a New York.

Il contratto ha un valore che supera i 23 milioni di dollari e consiste nella progettazione, produzione e installazione di oltre 12 mila metri quadrati di facciate continue su misura destinate ad una nuova costruzione che sorgerà sulla Ninth Avenue, arteria nel West Side di Manhattan, a pochi isolati dal Madison Square Garden e dall’Empire State Building. Nella realizzazione dell’edificio, che ospiterà prevalentemente uffici e negozi, Fabbrica fornirà da subito assistenza alla progettazione e sarà coinvolta con i propri specialisti fino all’installazione finale delle facciate, prevista per il terzo trimestre 2024.

Il progetto, commissionato da una consolidata società attiva nel real estate istituzionale, risponderà ai più elevati standard di sostenibilità e sicurezza, con sistemi certificati.

Oscar Marchetto, nella foto, Presidente del Gruppo Somec, sottolinea: “Questa commessa, ottenuta in una delle aree più attrattive di Manhattan, ci riempie di orgoglio. Da inizio anno ad oggi Fabbrica si è aggiudicata nuovi ordini per più di 69 milioni di dollari, a dimostrazione della bontà del nostro posizionamento su progetti edilizi di prestigio e soluzioni architettoniche su misura, in cui l’eccellenza del nostro servizio e la credibilità acquisita presso i committenti fanno la differenza.

Con queste consapevolezze puntiamo a migliorare ulteriormente la nostra presenza in quest’area geografica, verso obiettivi sempre più sfidanti”.

La crescita di Fabbrica si inserisce nel positivo trend del mercato edilizio nell’area di New York, che nel primo trimestre 2023 ha registrato l’apertura di circa 380 cantieri per nuove costruzioni, cifra in linea con il dato dell’ultimo trimestre dello scorso anno. Nel 2022, i cantieri raggiunsero complessivamente quota 1850, in aumento del 69,3% rispetto al 2021.