Generalfinance e Banca Cassa di Risparmio di Savigliano: accordo per ricessione crediti fiscali legati al Superbonus

Generalfinance – società di factoring quotata sul segmento STAR di Borsa italiana, leader italiano nel finanziamento alle aziende distressed – e Banca Cassa di Risparmio di Savigliano – banca locale fortemente radicata sul territorio ed operativa nelle province di Cuneo e Torino – hanno siglato un accordo di durata quadriennale finalizzato alla ricessione dei crediti fiscali legati al Superbonus, per un valore fiscale pari a 10 milioni di euro. L’accordo si riferisce ai crediti acquistati dal 1° maggio 2022, identificati dal codice univoco introdotto dall’Agenzia delle Entrate. Ugo Colombo, CFO di Generalfinance: “Siamo soddisfatti per questo accordo – per noi si tratta della prima operazione nell’ambito della cessione di crediti fiscali – che ci permette di ottimizzare l’impiego della liquidità aziendale, attraverso acquisti mensili di crediti, sulla base di un piano definito della durata di 4 anni.”. Emanuele Regis, Direttore Generale di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano: “Crediamo nella collaborazione fra realtà del settore finanziario al fine di offrire il più ampio contributo alla crescita dell’economia locale. L’accordo consente alla Banca di continuare a fornire concreto supporto alle numerose imprese locali e alle famiglie del territorio.”. PwC TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti ha preso parte all’operazione in qualità di consulente legale per Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.