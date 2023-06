Coca-Cola HBC Italia riduce l’intensità energetica con nuove tecnologie di produzione

Fare impresa in modo sostenibile è un’opportunità per stimolare l’innovazione, motore di crescita economica e sociale, è quanto emerge dal 19 esimo Rapporto di Sostenibilità di Coca-Cola HBC Italia dal titolo “La Scelta di Guardare Lontano”, revisionato da Deloitte & Touche, redatto secondo i parametri di rendicontazione internazionale GRI Standards in accordance. Una visione sul futuro che trova concretezza negli investimenti realizzati negli ultimi 10 anni da Coca-Cola HBC Italia, nella foto il general manager Miles Karemacher, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, che ha investito nella fabbrica di Oricola (AQ) circa 70 milioni di euro in iniziative volte a promuovere l’innovazione industriale del sito. Lo stabilimento di Oricola, nel 2022, ha potuto contare dell’approvazione di un importante investimento finalizzato a dotare il sito di una nuova linea di produzione di lattine che, oltre a rafforzarne e differenziarne la capacità produttiva, rappresenta anche un contributo rilevante alla strategia di sostenibilità di Coca-Cola HBC Italia. Le nuove macchine avranno infatti la miglior tecnologia disponibile nel mercato per minimizzare i consumi: è prevista ad esempio la diminuzione di oltre il 25% dell’intensità energetica necessaria a imbottigliare un litro di bevanda. La fabbrica abruzzese può già vantare diverse importanti innovazioni, soprattutto in tema di circolarità degli imballaggi, come l’adozione dei Tethered Caps, i tappi uniti alla bottiglia, per tutti i marchi del portafoglio e l’utilizzo di bottiglie in 100% rPET (plastica riciclata) per tutte le bibite dell’azienda.