Solid World Group, ricevuti ordini per 1,2 mln per la stampante 3D che realizza tessuti decorati

Solid World Group S.p.A. (ticker S3D), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 16 maggio 2023, comunica di aver già ricevuto tre ordini per un importo complessivo pari a Euro 1,2 milioni per la stampante 3D che realizza tessuti decorati. A venderla sul mercato italiano è la controllata Energy Group S.r.l., con sede a Bentivoglio in provincia di Bologna. Gli ordini ricevuti provengono da tre aziende operanti nel settore fashion; per due di queste l’installazione della stampante è già avvenuta mentre la terza installazione è prevista entro il mese di luglio 2023. La stampante 3D Stratasys J850 TechStyle è dotata di tecnologia 3DFashion e capacità multi-materiale in grado di realizzare disegni e decorazioni direttamente su tessuti. Grazie a questa tecnologia additiva è possibile realizzare abbigliamento, calzature e accessori di lusso, offrendo risultati altrimenti impossibili con i metodi di produzione convenzionali. Il tutto attraverso un software di gestione e progettazione di proprietà di Solid World Group. La stampante ha un valore economico unitario pari a circa Euro 400 mila. Il funzionamento della stampante avviene attraverso un processo completamente digitalizzato. Il progetto del disegno da imprimere sul tessuto viene realizzato con il software CAD per essere poi ricreato con la stampante 3D direttamente sul tessuto da valorizzare. Il polimero si fissa sul materiale durante la lavorazione, in un’area selezionata dall’operatore e si indurisce durante il processo di stampa. La stampante è in grado di realizzare decorazioni con oltre 600.000 colori in un’area di stampa grande fino a 2 metri quadrati. Il cabinet della stampante contiene 7 cartucce per materiali, a partire dai colori vividi fino a quelli completamente trasparenti, in grado di supportare qualsiasi design, comprese le texture con materiali sia rigidi che flessibili. Il commento del presidente di Solid World Group, Roberto Rizzo (nella foto): “La stampa 3D è ormai una tecnologia avanzata in grado di supportare le imprese in diversi settori. Il luxury fashion è un settore trainante per l’economia mondiale ed anche in questo settore la stampa 3D offre nuove ed innovative possibilità agli operatori del settore. Realizzare decorazioni direttamente sui tessuti, con tecnologia di stampa 3D, consente da un lato agli stylist di dare spazio alla creatività in forme finora inesplorate. Dall’altro si tratta di una scelta orientata alla sostenibilità, in quanto questa tecnologia consente di evitare sprechi di materiale sfruttando appieno le risorse a disposizione”.