Libero e Virgilio, ancora problemi alle mail. Italiaonline si scusa ma non basta

Italiaonline, in una nota stampa, si scusa con i propri utenti per il disagio causato dall’interruzione dei servizi mail – Libero e Virgilio – e comunica che l’infrastruttura email ha continuato a sperimentare instabilità nelle ultime ore. Di conseguenza, il flusso normale non può ancora essere ripristinato per precauzione.

I tecnici dell’azienda sono impegnati nel risolvere definitivamente il problema che coinvolge la maggior parte degli account, ad eccezione delle mail PEC. Si prevedono aggiornamenti nel corso della giornata e l’azienda sta lavorando al fine di risolvere la situazione nel minor tempo possibile.

Per ulteriori informazioni e supporto, gli utenti possono contattare il numero di assistenza attivo: 02-83 90 55 21.