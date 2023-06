Circle Group guida la digitalizzazione dell’industria aeroportuale e multimodale

Circle, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – è stato selezionato da un primario operatore europeo per il supporto allo sviluppo di servizi digitali aeroportuali, multimodali e doganali innovativi. Forte della propria esperienza in materia di Manifesti cargo e doganali evoluti, di procedure Import, Transito ed Export, di Fast Corridor (sono circa 30 quelli già attivati da Circle negli anni, cui si aggiungono i progetti pilota di International Fast & Secure Trade Lanes che hanno interessato 4 diversi Paesi e coinvolto 10 porti e 4 compagnie di navigazione), oltre che dell’aver contributo all’implementazione del primo progetto S.U.DO.CO in Italia, CIRCLE Group affiancherà il Cliente per i 9 mesi di durata del contratto, il cui valore supera € 130.000. “Grazie all’unione di procedure aeroportuali, multimodali e doganali sarà possibile migliorare il processo di trasferimento della merce in arrivo e partenza, permettendo al proprietario o responsabile della merce e ai propri partner di spedizione, logistici e di trasporto di trasferire quest’ultima in maniera semplificata, efficiente e ottimizzata – spiega Luca Abatello, CEO & Presidente di Circle – Le procedure doganali multimodali diventano così ancora più flessibili e l’efficienza e il tracking in tempo reale una realtà quotidiana”. Il nuovo contratto e progetto costituiscono un ulteriore avanzamento all’interno della roadmap Connect 4 Agile Growth che punta a connettere tutti gli stakeholder della Supply Chain in una logica digital, green e federativa.