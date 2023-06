MSCI promuove ERG a “AAA”. ERG nella Top Ten dell’Integrated Governance Index 2023

ERG (nella foto, l’a. d. Paolo Luigi Merli) è stata promossa da MSCI Inc., una delle principali società di ricerca sulle performance aziendali in ambito ESG (ambientali, sociali e di governance), al rating “AAA”, in miglioramento rispetto al rating “AA” del 2022, facendola rientrare nella categoria “Leader”. ERG si è collocata tra le migliori 18 Utilities a livello internazionale, tra le 138 del settore analizzate da MSCI per le performance ESG, e le circa 2900 aziende esaminate a livello globale.

ERG, inoltre, risulta tra i Top Performer ESG Identity, all’interno dell’ “Integrated Governance Index 2023”, l’indice che verifica il grado di integrazione dei fattori ESG nelle strategie aziendali, ponendola tra le best practice italiane in tema di corporate governance. Il Gruppo ha raggiunto la quarta posizione, in netto miglioramento rispetto alla decima registrata lo scorso anno.

Due riconoscimenti che premiano il Piano Industriale 2022-2026 con il quale il Gruppo conferma il modello “pure renewable” attraverso importanti investimenti nell’eolico e solare e l’ambizioso obiettivo di raggiungere una capacità installata di 5GW nel 2027. Per il miglioramento del rating e l’inclusione nell’indice è risultata inoltre fondamentale la scelta di ERG di porre l’ESG al centro della propria strategia per mantenere un ruolo da protagonista nel processo di transizione energetica equo ed inclusivo.