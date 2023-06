Eprcomunicazione si aggiudica la gara indetta dalla Fondazione Teatro di Roma per il restyling del sito, il refactoring dei contenuti e il servizio di Social Media Management

Eprcomunicazione, Società Benefit associata UNA, si aggiudica la gara indetta dalla Fondazione Teatro di Roma che prevede la realizzazione e la manutenzione del sito istituzionale del Teatro di Roma, allo scopo di migliorare l’esperienza degli utenti e incrementare il traffico sul sito stesso. L’agenzia avrà inoltre il compito di definire un piano di social media management con l’obiettivo di sostenere e potenziare la notorietà della Fondazione presso nuove audience, assicurando la promozione delle stagioni teatrali e delle campagne di abbonamento.

Il Teatro di Roma, divenuto di recente Fondazione, sta rafforzando ulteriormente il proprio modello di governance, aumentando la sua capacità di perseguire al meglio le proprie funzioni culturali e sociali. Al centro della produzione della migliore tradizione del teatro d’arte e della sperimentazione più avanzata della scena contemporanea, garantisce inoltre una importante attività di ricerca e formazione professionale di profili artistici e tecnici.

“Siamo onorati che un’Istituzione così prestigiosa per il mondo culturale italiano, capace di coniugare tradizioni e saperi a una visione innovativa del futuro, ci abbia scelto come partner per i prossimi tre anni. È un’ulteriore conferma dell’expertise del nostro Gruppo nel settore della comunicazione digital integrata e consolida ulteriormente la nostra vision basata sull’interazione tra il mondo delle relazioni e quello tecnologico. L’anima classica del teatro Argentina, l’ispirazione più giovanile del Torlonia e l’inclinazione più sperimentale del Teatro India da sempre accompagnano le generazioni in un percorso formativo e culturale che vogliamo contribuire a rendere sempre più coinvolgente e fruibile” ha commentato Camillo Ricci, nella foto, CEO di Eprcomunicazione.