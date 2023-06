Separazione, crediti professionali in comunione

Cadono in comunione de residuo i crediti professionali, maturati e riconosciuti durante il matrimonio, e poi riscossi dopo la separazione. A questa conclusione, destinata a far discutere, è giunta la Cassazione che, con ordinanza 16993 del 14 giugno 2023, ha accolto il ricorso di una donna che chiedeva una parte dei compensi maturati dall’ex in costanza di matrimonio. Accogliendo i motivi presentati dalla difesa, gli Ermellini hanno in prima battuta spiegato che “la comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma di luogo ad una semplice aspettativa di fatto, in quanto solo al momento dello scioglimento della comunione viene ad operarsi un vero e proprio ritrasferimento, nel senso di una comproprietà differita”. L’acquisizione differita dei redditi personali implica che il percettore dei redditi, dopo aver assolto l’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, ha la più ampia disponibilità dei redditi stessi, potendo, a sua discrezione, consumarli sia in favore della comunione, operando degli acquisti che, a norma dell’art. 177 lett. a ) , entrano in comunione, sia a favore di se stesso, operando acquisti che, per l’uso cui vengono destinati, vanno considerati quali beni personali ex art. 179, lett. c) ed e ) c.c. In altre parole, dice Piazza Cavour, “ai sensi dell’art.177 lett.c), i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per ?ni personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e quindi anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate”. Ora i giudici territoriali dovranno riconoscere il denaro alla donna secondo le indicazioni date in sede di legittimità.

Debora Alberici, ItaliaOggi