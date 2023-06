Roma festeggia il pane fresco

Riparte la Festa Nazionale del pane fresco: fino al 17 giugno oltre 50 forni di Roma e Provincia aderenti all’Associazione Panificatori, offriranno omaggi di pane fresco ed olio, prodotti che sono alla base di una sana dieta mediterranea e di un’efficace prevenzione dei tumori. L’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Panificatori in collaborazione con la LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori), vedrà molte piazze italiane in campo per promuovere i valori della naturalezza, artigianalità e tracciabilità del pane, elemento di vita e parte integrante della cultura italiana. L’Associazione Panificatori di Roma della CNA di Roma, in particolare oggi al Forno Campo de’ Fiori ed il 16 al Forno Spadoni, con il contributo di volontari della LILT, oltre che proporre ai visitatori un mini viaggio attraverso la panificazione romana, raccoglierà fondi per la prevenzione delle malattie tumorali. Leonardo Spadoni, Presidente Associazione Panificatori afferma: “Il pane fresco, riconosciuto anche in una recente proposta di legge, è quello che si può trovare nei nostri forni, frutto di artigianalità e di conoscenze antiche tramandate di generazione in generazione. Questa festa che celebriamo sempre con piacere, serve anche evidenziare il luogo dove viene prodotto, ovvero i forni, sinonimo di presidio del territorio, di integrazione con gli abitanti, di ospitalità”.