Presentato alla Luiss Business School il libro di Stefano Lucchini e Andrea Zoppini, “Il futuro delle banche. Vigilanza e regolazione nell’Unione bancaria europea”

E’ stato presentato a Villa Blanc, sede della Luiss Business School, il libro “Il Futuro delle Banche, Vigilanza e regolazione nell’Unione bancaria europea”, scritto da Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, e Andrea Zoppini, avvocato e Professore ordinario di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre.

Sono intervenuti alla presentazione: Paola Severino, Vice Presidente, Università Luiss Guido Carli; Suor Alessandra Smerilli, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Delegata per la Commissione Vaticana Covid 19; Paolo Scaroni, Presidente di Enel e di AC Milan; Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di Acea; Emanuele Orsini, Vicepresidente per il Credito, la Finanza e il Fisco, Confindustria; Vittorio Brumotti, conduttore televisivo (nella foto, un momento della presentazione).

Il libro, edito da Baldini + Castoldi, rappresenta un’analisi del complesso scenario relativo alla gestione delle banche nell’Eurozona, per comprenderne il funzionamento e ipotizzarne prospettive future. Al mutamento strutturale del mercato bancario, il legislatore europeo ha risposto infatti nel 2014 con una riforma istituzionale che ha ridisegnato in chiave sovranazionale il quadro regolamentare della vigilanza bancaria: il Meccanismo di Vigilanza Unico. Gli autori esaminano nel saggio il ruolo fondamentale, la discrezionalità e i poteri ispettivi e sanzionatori nei confronti degli enti creditizi che vengono assegnati alla BCE all’interno del Meccanismo di Vigilanza Unico.

“Nella vicenda della Silicon Valley Bank la corsa agli sportelli si è realizzata attraverso internet con un ruolo quindi determinante della tecnologia. Oggi per i correntisti non esiste più il fine settimana perché possono dare ordini continuamente attraverso i dispositivi elettronici.” Ha dichiarato Andrea Zoppini durante la presentazione.

“Le banche hanno una forte responsabilità nel non lasciare indietro nessuno e devono guardare con grande attenzione a temi come la fragilità e l’inclusione.” ha dichiarato Stefano Lucchini