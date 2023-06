Volvo investe in CorrActions per migliorare la sicurezza stradale attraverso il monitoraggio del comportamento dei conducenti

Volvo, il gigante automobilistico europeo e leader mondiale nella sicurezza automobilistica, investirà in CorrActions, una start-up israeliana che monitora il comportamento dei conducenti per prevenire gli incidenti. “Il nostro obiettivo è essere un partner strategico di scelta per start-up entusiasmanti che possono contribuire a rafforzare la nostra posizione di leader tecnologico nel nostro settore – ha affermato Alexander Petrofski, nella foto, responsabile del Volvo Cars Tech Fund – CorrActions si adatta perfettamente al conto e si concentra su una missione che ci sta a cuore: rendere più sicure le auto e le persone dentro e intorno a loro”. CorrActions, secondo quanto riporta The Times of Israel, utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per rilevare il comportamento del conducente e l’attività cerebrale che rivelano un’ampia gamma di stati cognitivi che indicano menomazioni del conducente potenzialmente pericolose o addirittura fatali, come intossicazione, affaticamento, stress e cinetosi. Più di un milione di vittime della strada ogni anno sono causate da conducenti con questi problemi. “Stiamo utilizzando i dati già disponibili dai sensori nel volante, nei sedili e nei touch screen dei veicoli moderni per monitorare il guidatore e i passeggeri per i disturbi delle norme cognitive – afferma Ilan Reingold, ad di CorrActions -. Volvo ha deciso di investire dopo aver sperimentato in prima persona la nostra tecnologia”.