Intesa Sanpaolo, l’a. d. Messina supporta le richieste dei sindacati per gli aumenti nel contratto nazionale dei bancari

Il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nella foto, ha definito “inaccettabile” la mancata concessione di aumenti consistenti ai lavoratori del settore bancario e ha aperto la possibilità di prendere in considerazione le richieste dei sindacati riguardo alla parte economica per il rinnovo del contratto nazionale dei bancari. Durante il Congresso nazionale della Fabi a Roma, Messina ha avanzato l’idea di consentire ai dipendenti di partecipare agli utili dell’azienda, definendola un’ipotesi che vedrebbe con grande favore.

“La richiesta dei sindacati di aumenti economici nel nuovo contratto nazionale dei bancari è una richiesta accettabile, specialmente in un contesto come quello attuale”, ha affermato Messina. Ha inoltre sottolineato la possibilità di uno sforzo congiunto tra le banche e i sindacati per distribuire gli utili anche tra coloro che lavorano nel settore bancario, considerandolo come una forma di retribuzione.

Messina ha dichiarato di aver chiesto internamente di studiare la fattibilità di questa proposta. Ha espresso la sua convinzione che il Paese stia continuando lungo un percorso di crescita ragionevole e sostenibile. Durante il congresso, ha evidenziato la necessità di accelerare il processo di crescita economica.

“In futuro potrebbe esserci un ulteriore aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, ma ragionevolmente la fase di aumento dei tassi sarà finita e i tassi rimarranno stabili, per poi iniziare a scendere nel 2024”, ha continuato Messina.