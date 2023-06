Innovazione e opportunità: Saaia connette il Sudafrica alla rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale

Un’intelligenza artificiale (Ia) responsabile e incentrata sull’uomo come fondamento: questo il motto alla base del lancio in Sudafrica di un’Associazione per l’Intelligenza Artificiale (Saaia) incentrata sulla promozione del progresso dell’Ia responsabile nel Paese. L’associazione riunirà i professionisti dei settori commerciale, governativo, accademico, delle startup e delle Ong e cercherà di incoraggiare le parti interessate ad adottare l’Ia.“La nostra ricerca ha dimostrato che l’intelligenza artificiale e le relative tecnologie di automazione stanno attualmente influenzando oltre 120 industrie tradizionali a livello globale E creando nuove opportunità e sfide in tempi mai visti prima. La velocità di questa interruzione è più veloce di qualsiasi altra rivoluzione industriale che l’ha preceduta. Saaia cerca di incoraggiare le parti interessate nell’adozione di un’Ia responsabile a vantaggio commerciale e sociale dei cittadini del Sudafrica, con un’attenzione primaria alla regolamentazione, alla crescita economica, al commercio, agli investimenti, all’equità, all’uguaglianza e all’inclusività”, ha dichiarato Nick Bradshaw, nella foto, fondatore dell’Associazione, che vuole anche fungere da voce dell’industria e fornire analisi e ricerche. La Saaia cerca inoltre di collegare le Pmi ai finanziamenti per creare nuove imprese e posti di lavoro, attrarre Ide (investimenti diretti esteri) in Sudafrica come “porta d’ingresso 4IR” per l’Africa, ed aiutare le aziende africane di tecnologia intelligente a trovare mercati all’estero. I membri fondatori del comitato consultivo della Saaia provengono da una vasta gamma di organizzazioni, tra cui; Michalsons, Giz, ExploreAI, Cirrus AI, TinyML Foundation, Augmented Startups, Data Economy Policy Hub (DepHub), Socially Acceptable, mLab, Zindi, Technology Innovation Agency, Ecosystem.Ai, Tshwane University of Technology, Western Cape Government e Webber Wentzel.