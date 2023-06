Eni e Banco Alimentare siglano un accordo a Gela per contrastare lo spreco alimentare in Sicilia

La Fondazione Banco Alimentare Onlus, il Banco Alimentare della Sicilia Odv e Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi), attraverso le sue controllate EniMed, Raffineria di Gela e Eni Rewind, hanno firmato un accordo di cooperazione a Gela. L’obiettivo di questo accordo è consolidare e potenziare le attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari alle persone bisognose in Sicilia, in particolare nell’area di Gela. Questa iniziativa mira a contrastare lo spreco alimentare e a supportare i bisogni primari delle persone e delle famiglie più vulnerabili attraverso lo sviluppo coordinato di iniziative di interesse comune.

L’accordo prevede il potenziamento della catena logistica del Banco Alimentare della Sicilia Odv, che opera dal 1998 recuperando e distribuendo derrate alimentari in sette province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa). Eni contribuirà all’implementazione dei servizi di logistica e trasporto per le Organizzazioni Partner Territoriali coinvolte nel territorio di Gela, al fine di rendere più inclusivi i territori in cui operano nell’accoglienza e nell’assistenza alle persone in difficoltà.

Il progetto avrà una durata di 12 mesi e prevede il recupero e la distribuzione di circa 10.000 tonnellate di alimenti in tutta la Sicilia, beneficiando in particolare 152.000 persone bisognose, di cui 5.000 a Gela.

Eni ha una presenza consolidata a Gela e collabora con il territorio attraverso le sue società controllate, sviluppando progetti a favore della comunità. Banco Alimentare è una rete di 22 organizzazioni presenti in tutte le regioni d’Italia, nata nel 1989 con l’obiettivo di recuperare le eccedenze agro-alimentari per scopi sociali e redistribuirle a circa 7.600 organizzazioni partner territoriali che assistono quasi 1.700.000 persone in difficoltà. Nel 2022, Banco Alimentare ha distribuito 112.707 tonnellate di alimenti, di cui 44.000 tonnellate provenienti dal recupero delle eccedenze, equivalenti a 93.451 tonnellate di CO2 evitate e non emesse nell’ambiente.