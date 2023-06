Piemonte, previsti più di 30000 contratti

Sono circa 30.220 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per giugno 2023, valore che sale a 80.250 se si considera l’intero trimestre giugno-agosto. Il trend appare in diminuzione sia a livello mensile (-1.330 entrate rispetto a giugno 2022, per una variazione tendenziale del -4,2%), sia su base trimestrale (-1.800 assunzioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente) a differenza di quanto avviene invece a livello complessivo nazionale (+1,5% su giugno 2022 e +2,8% rispetto a giugno-agosto 2022). Sono alcuni dei dati contenuti nel Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, basato sulle interviste effettuate su un campione di imprese nel periodo 17 aprile – 4 maggio. Il 76% delle entrate programmate dalle aziende piemontesi riguarderà personale dipendente, il 18,7% lavoratori somministrati, l’1,6% collaboratori e il 3,7% altri lavoratori non alle dipendenze.

La domanda di lavoro è trainata dai contratti a tempo determinato con il 61% delle entrate programmate, seguiti da quelli a tempo indeterminato con il 25% dei casi. L’apprendistato rappresenta la tipologia contrattuale prescelta per il 7% delle entrate, mentre gli altri contratti detengono una quota del 6% del totale complessivo regionale. Il 14% è costituito da laureati, il 28% da diplomati, le qualifiche professionali e l’assenza di un titolo specifico pesano rispettivamente il 23% e il 34%. Considerando i dati del trimestre emerge come siano sempre i servizi a formare la fetta più consistente della domanda di lavoro con 53.610 entrate, il 68,2% del totale (2.240 unità in meno rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente). L’industria prevede 26.630 entrate, generando il 31,8% della domanda totale e segnando un leggero aumento (circa 440 unità) rispetto al periodo giugno-agosto 2022. Tra i servizi, il comparto che assorbirà la quota più rilevante delle 80.250 entrate previste nel trimestre giugno-agosto 2023 è quello dei servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici, con 12.610 ingressi (15,7% del totale), seguito dai servizi alle persone, con 10.360 entrate e una quota del 12,9% del totale e dal commercio, per cui le imprese intervistate presumono di dover effettuare 9.920 assunzioni (12,4%). I servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio richiederanno 6.210 nuove entrate nel trimestre impattando con una quota del 7,7% sulle assunzioni previste nel periodo. All’interno del comparto industriale si distingue il settore edile (5.950 assunzioni nel trimestre, con una quota del 7,4% del totale). Il 28% delle entrate sarà destinato a professioni commerciali e dei servizi, il 19% a dirigenti, specialisti e tecnici. Gli operai specializzati e conduttori di impianti produrranno il 30% delle entrate e solo l’8% sarà rappresentato da impiegati. I profili generici costituiranno il 15% delle assunzioni del mese.

La difficoltà di reperimento si conferma una tematica di rilievo nel panorama regionale. In un caso su due (50,5%) le imprese prevedono, infatti, di incontrare ostacoli nel reperire i profili desiderati. Il dato piemontese è più elevato rispetto a quello medio nazionale (46,0%). Il mismatch è legato in primo luogo alla mancanza di candidati (34,2%), seguita da un’inadeguata preparazione degli aspiranti neo-assunti (10,4%). Nel dettaglio delle singole professioni, si segnalano difficoltà di reperimento particolarmente elevate per gli specialisti nelle scienze della vita che, pur concentrando solo una piccola parte delle assunzioni complessive (150), risultano di difficile reperimento nell’81% dei casi, seguiti dai conduttori di veicoli a motore e a trazione animale (75,5%), dalle professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (74,8%) e dagli operai specializzati nell’installazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche (74,7%). Per quanto riguarda i titoli di studio, a livello universitario la difficoltà maggiore si riscontra nel trovare laureati nell’indirizzo di scienze matematiche, fisiche ed informatiche (81,3% di difficile reperimento) e in quello di indirizzo sanitario e paramedico (65,9%). A livello secondario la difficoltà di reperimento è superiore per l’indirizzo socio sanitario (70,0%) e per quello di costruzioni, ambiente e territorio (64,6%). Tra le qualifiche professionali mancano specialisti con indirizzo in impianti termoidraulici (75,6%), elettrico (71,8%) e di ristorazione (71,6%).