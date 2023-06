Confindustria espande la propria presenza internazionale con l’apertura di una sede a Washington

Confindustria inaugurerà una propria sede a Washington portando nella capitale americana il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, a cui sarà dedicata una mostra. L’iniziativa, presentata oggi a Milano, rientra nell’ambito del progetto Confindustria nel mondo, che ha già visto l’apertura delle sedi di Kiev e Singapore.

“Confindustria torna ad essere attore nei settori e nelle aree geografiche piu importanti e strategiche per l’industria – ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi (nella foto) – apriamo sedi in tre aree diverse e strategiche, abbiamo scelto Leonardo con una mostra monografica di 12 tavole perché rappresenta l’ingegno italiano. Con questa iniziativa facciamo anche un’operazione di diplomazia economica”. L’iniziativa si avvale della curatela del direttore della Pinacoteca Ambrosiana Monsignor Alberto Rocca, e del contributo di varie aziende. La mostra monografica, dal titolo “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius”, aprirà le porte al pubblico il 20 giugno alla Martin Luther King JR Memorial Library di Washington Dc, simbolo di aggregazione sociale che, con la sua vocazione pubblica, è diventato il centro nevralgico delle istituzioni statunitensi. Saranno esposti fino al 20 agosto 12 disegni autografi, selezionati tra i 1.119 fogli che compongono il Codice Atlantico. Le opere, custodite in Italia presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, testimoniano la vita intellettuale di Leonardo per oltre quarant’anni, dal 1478 al 1519. Le 12 tavole originali saranno per la prima volta accessibili al pubblico negli Stati Uniti per raccontare l’impresa italiana attraverso una raccolta di progetti avveniristici in cui ricorrono temi che vanno dalla ricerca, alla meccanica, dall’ingegneria al volo.