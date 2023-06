Best In Media Communication: SACE si certifica per il quarto anno consecutivo e ottiene il Top Communication value per il piano industriale INSIEME2025

SACE, il Gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ottenuto per il quarto anno consecutivo, la certificazione Best in Media Communication per il posizionamento reputazionale eccellente, il giudizio positivo dei giornalisti – soprattutto in relazione all’innovazione e all’accessibilità delle informazioni – e la capacità di comunicare in modo molto efficace l’immagine di un’azienda solida e in evoluzione, impegnata nel sostegno al Paese e al sistema produttivo, coniugando crescita e sostenibilità.

Queste le motivazioni grazie alle quali SACE conferma e rafforza la sua presenza nell’index BIC, Il primo sistema integrato di certificazione dei risultati della comunicazione nei media, basato su criteri scientifici e oggettivi, frutto di un rigoroso processo di audit esterno realizzato dall’ente terzo specializzato Eikon Strategic Consulting.

Quest’anno, l’assessment si è arricchito di due categorie di valutazione: Top Communication Value e Top Communication ESG Goal, che SACE ha ottenuto, rispettivamente, per la comunicazione ai media del Piano Industriale INSIEME 2025, il quale si basa su quattro pilastri – la sostenibilità, la trasformazione tecnologica e digitale, il supporto alle PMI e l’attenzione alle persone di SACE che operano con passione e spirito di squadra – e del supporto alla crescita del Paese e al rilancio dell’economia nazionale, in linea con l’Obiettivo n.8 dei Sustainable Development Goal dell’ONU (Lavoro dignitoso e crescita economica).

Tra le principali evidenze sono emerse l’innovazione, la trasparenza, la completezza e l’affidabilità delle informazioni, come leve di una comunicazione che ha raccontato il ruolo e l’impegno concreto di SACE a sostegno delle imprese italiane, in un anno complesso dal punto di vista economico e geopolitico come il 2022. Inoltre, l’assessment ha rilevato un livello di eccellenza reputazionale (99/100) raggiunto dal Gruppo su tutti i media.

Tutto questo si è tradotto in uno score complessivo di 91/100, in crescita rispetto all’anno scorso, frutto di un’articolata analisi quali-quantitativa, basata sulla reputazione di SACE sui media e sull’efficacia del lavoro del team di Media Relations, a cui si è affiancato un sondaggio tra i giornalisti. In totale sono state analizzate oltre 19.000 pubblicazioni sulla stampa nazionale, locale e online, quasi 1.000 comunicati stampa e dichiarazioni prodotti e diffusi e le attività di comunicazione digitale dei canali social proprietari.

Un risultato di eccellenza, frutto di un impegno comunicativo corale, fondato sull’ascolto di tutti gli stakeholder e portato avanti con passione e spirito di squadra, che ha consolidato e ampliato la narrazione del ruolo strategico di SACE per la creazione di valore per il tessuto economico del Paese e il benessere della collettività, attraverso il supporto alla transizione ecologica, all’export e all’internazionalizzazione, alla liquidità delle imprese e agli effetti della crisi russo-ucraina, come il caro energia.

Per misurare la reputazione sono stati presi in considerazione due indicatori per ogni pubblicazione: la visibilità – ovvero l’audience raggiunto, l’importanza dell’articolo o del passaggio in base al posizionamento e la centralità del riferimento all’azienda – e il sentiment, ovvero la qualità della visibilità. Il dato complessivo ottenuto nella Reputation è il risultato della ponderazione del sentiment rispetto alla visibilità e ai canali. Nel caso dell’analisi dell’efficacia del lavoro del team di comunicazione si è tenuto conto dell’impatto dei comunicati stampa e dello storytelling aziendale, delle azioni di mitigazione e dell’engagement nei social media. Infine, per rilevare il giudizio dei giornalisti sulle attività di media relations è stato chiesto a un target di riferimento di rispondere a una survey.