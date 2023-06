Yamaha Motor e Fantic Motor si uniscono per creare un veicolo elettrico a pedalata assistita

Yamaha Motor e il gruppo Fantic hanno annunciato la messa in produzione del nuovo veicolo elettrico che verrà assemblato presso gli stabilimenti di Motori Minarelli. Si tratta di un veicolo elettrico a pedalata assistita progettato per guidare il futuro mercato globale della mobilità urbana di entrambi i segmenti 25 Km/h e 45 Km/h. Il nuovo Booster è stato concepito e sviluppato dagli ingegneri di Yamaha Motor, Yamaha R&D Europe e Fantic Motor, e sarà prodotto negli stabilimenti di Calderara di Reno (BO). “Booster ha rappresentato negli anni ’90 la soluzione perfetta per la mobilità in stile e libertà ed oggi stiamo replicando la formula magica con un nuovo veicolo a emissioni zero, facente parte del programma di mobilità sostenibile Switch-On Yamaha. L’esperienza di Fantic in questo campo e la dedizione alla qualità della produzione di Minarelli si adattano perfettamente alle esigenze di Yamaha” ha affermato il presidente di Yamaha Motor Europe – Eric de Seynes (nella foto). “La collaborazione win-win-win tra Yamaha, Fantic e Minarelli esalta il meglio delle tre aziende ed il risultato è di fronte a noi” ha detto Vittorino Filippas, direttore generale di Motori Minarelli.